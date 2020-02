Federica Brignone vince la combinata a Crans Montana e vola in vetta alla classifica

Federica Brignone da urlo sulle nevi di Crans Montana, da sempre una delle piste favorevoli alla 29enne milanese che si conferma ancora una volta una fuoriclasse assoluta. Federica ha vinto la combinata sulle nevi svizzere, Super g e slalom, che le vale così la vetta della classifica generale di coppa del mondo con 1298 punti, 73 lunghezze in più rispetto a Mikaela Shiffrin che ha saltato le ultime gara per via della prematura e improvvisa scomparsa del padre.

Con questo successo, il quinto stagionale e il quindicesimo in carriera, la Brignone amplia anche il divario rispetto a Petra Vlhova, che oggi ha inforcato e perso una grossa chance per battagliare con la sciatrice italiana. La slovacca resta dunque ferma a quota 1139, a meno 159 rispetto a Federica. Molto più staccate tutte le altre rivali che non possono minimamente impensierire la Brignone.

Al termine della dispendiosa gara sulle nevi svizzere la Brignone si è detta felice e soddisfatta: "Oggi l'ho cercata, ho avuto un po' di fortuna perchè Vlhova ha inforcato, ma ce la saremmo giocata in ogni caso. Non ho mollato e ho dato il massimo, sono soddisfatta di me. Il primato nella classifica generale? Un pò mi gira la testa" . Federica ha poi continuato: "In superG sono riuscita a fare la differenza tatticamente. Su questa pista, su questa neve mi trovo sempre bene".

La sciatrice azzurra è già proiettata alla prossima gara che si disputerà sulle nevi di La Thuile: "Ho già il prossimo weekend impegnativo, a La Thuile. Sarebbe bello fare due gare bellissime davanti al mio pubblico. Il resto vedremo. Meglio di così non poteva essere. Starò a casa tutta la settimana, ho sentito Tomba e mi ha detto: Crans è sempre stata la mia pista, ora non so se è più la mia o la tua" . La Brignone ha la grande chance di poter vincere la classifica generale per la prima volta in carriera anche perché non si sa assolutamente quando e se la Shiffrin rientrerà in pista da qui al termine della stagione.

Super G e slalom

Federica #Brignone si prende Combinata e vetta della Coppa del Mondo



Questa la manche di Slalom di SuperFede a #CransMontana pic.twitter.com/FiRuBeKWzm — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 23, 2020

