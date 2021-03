Ferrari, bella sorpresa. È incollata ai big

La sorpresa del giorno è la Ferrari. Ci aspettavamo il tempone di Max Verstappen, la bella prestazione delle McLaren, la crisi delle Mercedes. Ma ritrovare una Ferrari, oltretutto quella del debuttante Carlos Sainz, al quarto posto a 0280 dalla Red Bull è il vero fatto nuovo della prima giornata di prove della stagione. Che la Ferrari sia davvero sulla strada buona per risorgere? Se pensiamo che Leclerc avrebbe potuto fare anche meglio del compagno senza un errore nel suo miglior giro, al primo indizio se ne aggiunge un altro. Resta la controprova del sabato, il giorno della verità quando cadranno davvero tutte le maschere, ma si può dire con una certa sicurezza che la Ferrari è decisamente migliorata rispetto allo scorso anno quando non entrò tra i primi 10 in qualifica beccandosi quasi due secondi dalla pole. E poi il tutto andrà confermato in gara, in quello che sembra il punto debole della vettura di quest'anno un po' troppo violenta sulle gomme. Se il buon giorno si vede dal mattino, però sembra che la Ferrari abbia trovato il cammino per uscire dalla sua selva oscura. Basta non illudersi. L'obbiettivo, come realisticamente continua a ripete Binotto, è di salire spesso sul podio. E magari di tornare a vincere.

Là davanti per ora ci sono Red Bull, McLaren e Mercedes alle prese con una monoposto un po' nervosa anche per Hamilton. Ci vorrà probabilmente un po' per rimettere le cose a posto. Ma in questi anni la squadra di Toto Wolff ci ha abituati a recuperi straordinari. La differenza vera è che questa è una stagione particolare e presto ci si dovrà concentrare sul 2022. Per questo cominciare bene è decisamente meglio.

Tempi e tv 1. Verstappen (Red Bull) 1.30.847; 2. Norris (McLaren) 0.095; 3. Hamilton (Mercedes) a 0.235; 4. Sainz (Ferrari) a 0.280. Oggi pole ore 16 Sky (differita TV8 ore 19)