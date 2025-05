Van Aert vince il "palio" di Siena, Del Toro primo messicano in rosa

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalle terre di Siena il Giro esce più luminoso che mai. Dalle strade bianche esce una storia rosa di sublime bellezza. Un lungo viaggio: da Gubbio a Siena. Basterebbe già questo per essere in pace con il mondo. Basterebbe questo, ma ci si mette anche il Giro d'Italia, con i suoi officianti, che ci offre uno spettacolo di altissimo livello. Nona tappa del Giro, Gubbio-Siena, 181 chilometri. Sotto la Torre del Mangia, l'eterno secondo Wout Van Aert torna al successo, esattamente dove vinse nel 2020 le Strade Bianche. Il fiammingo, quattro volte iridato di ciclocross, trionfa sul 21enne Isaac Del Toro (nella foto), vincitore di un Tour de l'Avenir e primo messicano in rosa.

Il bimbo Uae è il manifesto dell'esuberanza, della forza e del coraggio. E in una corsa così deve anche avere anche una buona dose di fortuna. Lui fila via veloce, mentre il suo compagno di squadra Juan Ayuso (caduto) qualche rallentamento e indecisione ce l'ha. Va molto peggio al grande favorito di questo Giro, Primoz Roglic, che sulle strade bianche non ha mai corso e si trova visibilmente in difficoltà, tanto da finire per le terre e perdere un'eternità.

Del Toro è scatenato, Wout Van Aert lo lascia fare. Prova a parlargli, ma il ragazzo va per la sua strada. «Mi sarebbe piaciuto vincer la tappa, ma in un giorno così non posso certo dirmi deluso», spiega il messicano in rosa, che stoppa chi sostiene che in casa Uae Emirates, adesso, ci saranno problemi visto che ci sono due galletti nel pollaio. «Io mi devo chiarire con Ayuso? E perché mai? Siamo amici», taglia corto Isaac.

Del Toro è scatenato, Van Aert è felice. Dopo tanto penare e un inizio di Giro complicato, finalmente per il fiammingo una gioia che fa felice il popolo del ciclismo. L'Italia del pedale si scopre felice e competitiva.

Terzi di tappa con Ciccone e terzi in classifica generale con Antonio Tiberi, che si difende alla grande e ora è là in cima. Oggi il Giro riposa, prima di riprendere il cammino: ci sono tanti motivi per dire che questa corsa è appena incominciata.