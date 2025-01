Ferrari, febbre da Cavallino per Hamilton

Ascolta ora 00:00 00:00

Sta finalmente arrivando il momento più atteso, quello in cui Lewis Hamilton metterà in moto una vecchia monoposto di due anni fa e debutterà davvero sulla pista di Fiorano. Fuori, aggrappati alle reti come nelle grandi occasioni, quando da queste parti c'erano Gilles o Schumi, ci sono migliaia di tifosi. Sono qui da lunedì e Lewis li ha già accontentati con una prima uscita a firmare autografi. La febbre non si è fermata, anzi sembra aumentare ora dopo ora.

Basta un post di Lewis, con la foto della sua mano che accarezza lo stemma Ferrari con il Cavallino rampante per far impazzire i tifosi. Uno scatto pieno di passione ed ecco che i cuoricini invadono i social. Il messaggio a reti unificate dell'altro giorno, ha battuto ogni record di visualizzazioni per quanto riguarda la Formula 1 e i social media manager ci hanno preso gusto a rilasciare con una certa regolarità nuove immagini con Lewis in posa tra i meccanici, con i tifosi, davanti all'autoclave che in Ferrari è quasi un'opera d'arte anche se lo scatto più atteso, Lewis in tuta rossa al volante della monoposto arriverà soltanto oggi, quando finalmente andrà in pista con una vettura del 2023, l'unica concessa dal regolamento che vieta i test con i modelli più recenti. A fargli compagnia e a marcare un po' quello che fino allo scorso anno era un territorio tutto suo, è arrivato anche Charles Leclerc che nel pomeriggio dovrebbe girare a sua volta. Va bene applaudire Lewis, ma Charles non vuole che nessuno dimentichi chi fino a ieri qui era chiamato il Predestinato.

Lewis intanto ha rinforzato la sua squadra personale, riportando a casa Angela Cullen, la fisioterapista di fiducia con cui

aveva lavorato dal 2016 al 2023. La ritiene indispensabile per migliorare le sue performance fisiche e per viziarli un po' a bordo pista, come se ne avesse bisogno, vista l'accoglienza da re che gli sta riservando la Ferrari.