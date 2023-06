La Ferrari porta diverse novità e si traveste da Red Bull

La Ferrari si traveste da Red Bull per cercare l'impresa impossibile. Il pacchetto di novità portato in pista a Barcellona cambia il look della SF-23 e speriamo possa migliorarne anche le prestazioni. Non è una versione B, ma è almeno una bella signora passata tra le mani di un chirurgo estetico. Qui non ci sono nasi da rifare, ma pance. La Scuderia ha rinunciato a quelle scavate che tanto avevano colpito lo scorso anno, abbracciando la filosofia aerodinamica della Red Bull con le fiancate spioventi. Sulla SF-23 sono nuovi anche gli sfoghi dell'aria calda, il fondo e l'ala anteriore, manca invece la nuova sospensione posteriore di cui si era parlato (sarebbe stata bocciata). L'obiettivo è quello di renderla più consistente e più semplice nella messa a punto per poter estrarre un potenziale che finora si è visto soltanto in qualifica. Non si inseguono miracoli, ma passi avanti sostanziosi. Lo ha ripetuto anche Leclerc dandosi l'obiettivo per il weekend di Barcellona: «Si può sperare in un podio, ma non nella vittoria. Al momento la Red Bull è in un altro campionato in termini di passo gara, quindi se a loro non succede niente allora non credo sia realistico per ora sperare di poterli battere». Charles però ribadisce la sua fiducia in Vasseur e nel progetto: «Non possiamo nasconderci, in gara siamo molto lontani dalla Red Bull. Non credo che ci sia da rifondare il tutto, no, non penso che sia così male, perché in qualifica abbiamo una buona macchina, sappiamo quali sono i problemi in gara e ci stiamo lavorando».

Barcellona, una pista molto indicativa, ci racconterà se la strada è quella giusta. Decisamente diverso l'umore di Verstappen che in mattinata si è divertito sulle barche volanti della coppa America: «Possiamo vincere tutte le gare quest'anno, ma è difficile che accada». È solo scaramanzia, non fateci caso.

