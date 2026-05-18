Finalmente il Milan. E un colpo di coda da... Champions

Da diavolo vero, il Milan ha mosso finalmente la coda. Ed è riuscito ad acciuffare il successo nella curva a gomito della stagione, quando sembrava tutto compromesso, proprio come a fine prima frazione con i risultati di Como e Roma. E invece questo Milan e il suo staff tecnico hanno ancora energie sufficienti per ribellarsi al destino malinconico imboccato durante l'ultimo mese e riuscire in quella che può essere definita una piccola impresa maturata a inizio ripresa. Qui un retro-passaggio sciagurato di Amorin ha innescato lo scatto felino di Nkunku stroncato dal portiere genoano in uscita: rigore e cartellino giallo come da manuale. Dal dischetto il francese ha mostrato la gelida determinazione del bomber di razza. A quel punto sono poi intervenuti i cambi che hanno provveduto a far cambiare marcia perché invece di subire e basta il ritorno del Genoa, il Milan ha messo in vetrina altre risorse che sembravano smarrite a cominciare dalla condizione fisica e dalla solidità difensiva. Nelle ripartenze successive i rossoneri sono diventati micidiali prima di giungere allo snodo decisivo. Caduto in occasione di un'altra manovra offensiva che si è conclusa con la prodezza balistica di Athekame per il 2 a 0. Non solo. Quando c'è stato bisogno di Maignan, il capitano ha provveduto a tenere in piedi il risultato. Soltanto al culmine di una mischia successiva, Vasuqez, il capitano del Grifone, è riuscito a toccare con la punta del piede una palla schizzata in area come in un flipper, e rianimare così anche la curva che ha avuto il demerito di provocare la sospensione per 6' con il lancio di fumogeni e monetine verso il trio degli arbitri. Sozza, nell'occasione, ha dovuto ricorrere all'appello via altoparlante che è la pre-condizione prima di sospendere il match. Tanto per cambiare, Pulisic, entrato con Ricci a metà ripresa, è riuscito a sbavare il gol del possibile 3 a 1.

"Non abbiamo ancora conquistato niente" la chiosa di Allegri

(mancano 3 punti col Cagliari) che ha pure segnalato il cambio di clima avvenuto negli ultimi giorni con l'arrivo di Gerry Cardinale. "C'è stata energia positiva" ha chiuso Max. Chissà se a casa Milan hanno capito l'antifona.