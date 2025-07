"Finalmente... stavo a morì"

Sarà una giornata molto italiana quella di oggi a Wimbledon. Tre italiani in campo non si erano mai visti nella storia del celebre Slam di Londra e l'Ital-tennis vorrebbe proseguire. Si andrà a caccia dei pass per i quarti di finale e Jannik Sinner, nel terzo e ultimo match previsto sul campo centrale (inizio alle 14.30 italiane), affronterà il bulgaro Grigor Dimitrov. Il numero 1 del mondo è avanti 4-1 nei precedenti, ma mai c'è stato in passato l'incrocio con il suo rivale sui prati di Church Road. Vedremo se il rovescio slice e il gioco creativo di Dimitrov metteranno in difficoltà il pusterese. A tenere alto il vessillo italico ci saranno anche Lorenzo Sonego, reduce dalla maratona vinta contro Brandon Nakashima, opposto a Ben Shelton nel secondo match sul campo-1 (inizio dalle 14 italiane) e in cerca della prima affermazione contro lo statunitense sempre vittorioso negli scontri diretti, e Flavio Cobolli, che se la vedrà nel primo confronto sul campo-2 (inizio ore 12 italiane) contro il croato Marin Cilic, finalista nel 2017 e redivivo in questo Major. Il romano si è imposto nelle due circostanze in cui ha incontrato il balcanico, ma si parla di sfide sulla terra. Un Cobolli che ieri si è allenato con Sinner per sondare le proprie sensazioni nel suo primo ottavo in carriera in un Major. Scambi a velocità sostenuta quelli voluti da Jannik, che hanno spossato il simpatico Flavio: "Finalmentestavo a morì", le parole con il sorriso del classe 2002. Il video dell'episodio è diventato virale sui social, andando ad aggiungere quel pizzico di ilarità in sfide così importanti, in cui Novak Djokovic vorrà mostrare segnali di vitalità contro l'australiano Alex de Minaur, rassicurando i suoi tifosi che l'hanno visto allenarsi con un tutore al ginocchio.

Quarti di finale che Carlos Alcaraz si è già assicurato ieri, battendo in quattro set il russo Andrey Rublev, smarrendo un set per strada, ma vincendo 6-7 (5) 6-3 6-4 6-4 e prossimo match contro Cameron Norrie. Fine della corsa invece per il doppio misto Sara Errani/Andrea Vavassori, sconfitto nel secondo turno dei Championships.