Finisce 4-1 la partita del cuore Milan-Monza. Maldini: "Berlusconi è una roccia"

L'amichevole di "lusso" tra il Milan di Pioli e il Monza di Brocchi, in un Meazza deserto per via del coronavirus, è terminata sul punteggio di 4-1 in favore dei rossoneri ma questa sfida era in realtà molto più importante per una serie di motivazioni. Più che un match di calcio, infatti, è stata una vera e propria partita del cuore per Berlusconi e i tifosi del Milan che si sono ritrovati "avversari" ma solo per una notte dato che le due squadre rappresentano il passato ed il presente di Berlusconi che resterà per sempre nel cuore dei tifosi del Diavolo ma soprattutto uno dei patron più vincenti della storia del calcio.

Prima del fischio d'inizio ha parlato Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan che ha augurato una pronta guarigione al Cavaliere ricoverato al San Raffaele di Milano per un principio di polmonite bilaterale dopo la positività al coronavirus. "Peccato, auguro al presidente di rimettersi, è una roccia e lo sappiamo. Galliani era dispiaciuto di non essere qui, sono le squadre del suo cuore. Ci eravamo dati appuntamento per una possibile amichevole da fare ogni anno, ma poi abbiamo convenuto di giocare direttamente in Serie A, magari con il Milan vincente".

Sul terreno di gioco il Milan ha fatto valere la maggiore classe ed esperienza con i rossoneri che sognano di essere protagonisti in campionato e in Europa League, con la squadra allenata dall'ex giocatore e tecnico Christian Brocchi che sogna invece la promozione in A dopo aver centrato il passaggio dalla C alla B in questa stagione. Calabria, il best gol del figlio di Paolo Maldini e le reti dei giovani Kalulu e Colombo hanno deciso la sfida in favore del Diavolo con l'ex icona e bandiera del club rossonero che prima del match aveva parlato così del figlio portandogli a posteriori un po' di fortuna: "Mio figlio? Ha già giocato due partite in Serie A, l’emozione è già andata. ora sta a lui provare a consolidarsi e a trovare spazio in prima squadra".

Esordio per il neo arrivato Brahim Diaz e prova comunque confortante da parte del Milan che si sta preparando alla grande per farsi trovare pronto per la prima giornata di campionato in casa contro il Bologna del grande ex Mihajlovic. Bella notizia le tre reti dei giovani Maldini, Kalulu e Colombo autori di tre vere perle. Per il Monza di Brocchi, invece, resta la prestazione ottima e la soddisfazione di aver tenuto testa ad una big del campionato italiano e questo fa ben sperare in vista del campionato cadetto che inizierà tra 20 giorni.

La cronaca della partita

Il Milan parte forte e trova il vantaggio al 6' con il suo terzino Calabria abile a insaccare alle spalle del portiere Lamanna con un bel tiro da fuori. Il Monza però è vivo e al 22' trova il pareggio con il centrocampista Finotto abile a saltare Donnarumma e a depositar e in rete la sfera. I rossoneri però continuano a spingere alla ricerca del gol del nuovo vantaggio che arriva con l'eurogol di Daniel Maldini che elude l'intervento di un difensore e con un destro a giro fa secco il numero uno brianzolo. Nella ripresa Armellino va vicino al gol del pareggio al 57'. Maldini serve Theo Hernandez al 66' ma il francese calcia sull'esterno della rete. Machin fa venire i brividi a Donnarumma al 73'. Il Milan termina in attacco e il match finisce 4-1 in favore del Milan che trova la terza marcatura e la quarta marcatura con i bei gol di Kalulu e Colombo da fuori area.

Il tabellino

Milan: Donnarumma Antonio; Calabria, Duarte, Bellodi, Theo Hernández; Kessie, Bennacer (46' Krunic), Maldini, Paquetá, Roback (71' Brahim Diaz); Ibrahimovic

Monza: Lamanna (Di Gregorio); Sampirisi; Paletta; Bellusci (61' Barilla); D'Errico (61' Fossati); Barberis (61'Gliozzi), Finotto (61' Scaglia); Chiricò (46' Machin); Armellino; Maric; Lepore

Reti: 6' Calabria (M), 22' Finotto (Mo), 40' Maldini (M), 89' Kalulu (M) 91' Colombo (M)

