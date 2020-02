Fiorentina, Ceccherini: "Se la Juventus sta sul c... a tutti fatevi una domanda"

La Fiorentina di Beppe Iachini ha perso per 3-0 sul campo della Juventus di Maurizio Sarri grazie alla doppietta su rigore realizzata da Cristiano Ronaldo e al gol in pieno recupero siglato dal difensore olandese de Ligt. A fine partita il numero uno viola si è presentato davanti alle telecamere per esprimere il suo disappunto verso la classe arbitrale per la partita odierna contro la Vecchia Signora ma anche per alcuni episodi precedenti, a suo dire, a sfavore della Fiorentina.

Rocco Commisso è stato duro ai microfoni di Dazn: "Voglio dire questo, sono qui da sette mesi e non ho mai criticato gli arbitri, ma non possono decidere le partite. Siamo disgustati, quello che è successo con il Genoa, non ci hanno dato rigore contro l'Inter, oggi ci hanno dato contro due rigori. Il primo c'era, il secondo no. Gli arbitri non possono decidere le partite, devono lasciare a giocatori in campo". Al numero uno della Fiornetina ha poi risposto piccato il vice presidente della Juventus Pavel Nedved che ha subito alzato la voce: "Si sta usando la Juve in modo sbagliato. Siamo stufi di questo andamento e che si dica che vinciamo senza meriti".

Furia social

Non solo il presidente della Fiorentina ha espresso tutto il suo disappunto dato che anche il difensore Federico Ceccherini ha risposto a delle provocazioni social di alcuni utenti di fede bianconera che lo hanno preso in giro per via del fallo da rigore commesso su Rodrigo Bentancur che ha di fatto chiuso la partita. La Fiorentina si lamenta proprio di quel penalty concesso ai bianconeri dato che il contatto tra l'ex difensore del Crotone e il giocatore uruguaiano sembra essere di poco conto.

"Farsi s... da Bentancur, non era facile", la risposta su Instagram di Ceccherini arriva puntuale: "Noto che ti hanno insegnato ad essere onesto e sportivo". "Se sei scarso non dare la colpa all'arbitro. Dai, torna a casa 3-0", l'ex di Pistoiese e Livorno entra in tackle: "Se state sul c... a tutta l'Italia fatevi due domande. E non è di certo perché vincete". Ceccherini ha poi cancellato quest'ultimo commento forse sotto consiglio della società o di qualche compagno anche per non alimentare ulteriori polemiche.

