Incidenti e "dito medio": il folle Gp del Made in Italy

Formula1 nuovamente a Imola grazie alla pandemia, e ancora una volta il circuito italiano non delude per emozioni e colpi di scena, evidenziando la differenza tra una pista tecnica di altri tempi e i nuovi circuiti inseriti per questioni di marketing.

Due ore piene di suspense e colpi di scena, in cui ha brillato alla fine Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton e un incredibile Lando Norris. Quarta e quinta le Rosse, in crescita rispetto al disastroso 2020.

La partenza ha portato il cuore in gola ai piloti Ferrari: Leclerc nel giro di formazione, per prendere confidenza con la monoposto sbaglia e va lungo: il monegasco fortunatamente non si insabbia e riesce a riprendere la posizione. Pochi giri e diventa protagonista la safety car: con i piloti incolonnati il giovane figlio d’arte tedesco cerca di scaldare le gomme, ma la bassa temperatura tradisce Schumacher che finisce contro le barriere subito dopo il rettilineo principale. Due giri con il musetto distrutto, per via della corsia box chiusa, che gli valgono l’ultimo posto.

Una gara tutta in salita la sua, ma dopo poco più di dieci giri e Mick aveva già raggiunto il compagno di scuderia rifilandogli qualcosa come dieci secondi. Chiuderà penultimo in crescita alla sua seconda partenza in Formula1, distaccando il compagno Mazepin di oltre un minuto.

LAP 4/63



Schumacher loses the rear end warming his tyres, and takes off the front wing



The pit lane is currently closed due to the debris#ImolaGP #F1 pic.twitter.com/z5KHs5RYzD — Formula 1 (@F1) April 18, 2021

Intanto nelle prime posizioni la battaglia era tutta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con il sette volte campione del mondo messo alle corde subito dall’olandese: un duro corpo a corpo senza danni, che varrà la vittoria.

Subito alle spalle Leclerc, con un fantastico terzo posto, e poco dietro un gruppetto composto dalle due McLaren e l’altra Red Bull di Sergio Perez. Lodevole la performance del giovane Lando Norris, che ha chiesto (e ottenuto) dal muretto lo scambio di posizioni con Ricciardo, dopo uno splendido sorpasso alla cieca su Stroll al giro n. 8, nella foschia dovuta alla pioggia, a oltre duecentocinquanta chilometri orari.

Coprotagonista della lotta Carlos Sainz, che a causa di un passo nettamente più veloce delle due monoposto arancioni, si è fatto sotto due volte uscendo di pista per via dell’asfalto bagnato, tanto da rendere necessario l’intervento del suo ingegnere di pista “vai troppo veloce”.

Intanto arriva metà gran premio, e arriva la caduta delle frecce d’argento: Hamilton nella foga di non perdere il contatto con Verstappen, con le gomme da asciutto durante un sorpasso di un doppiato, prende la corsia umida e esce di pista toccando il muro. Attimi di panico nella monoposto con il campione del mondo evidentemente arrabbiato che rientra pericolosamente in pista in retromarcia, con il musetto distrutto che gronda scintille.

Contemporaneamente, poco dietro il compagno di scuderia viene centrato a oltre trecento chilometri orari dalla Williams di Russell: il pilota inglese pizzica l’erba causando un disastroso testacoda che trascina a muro l’incolpevole pilota finlandese.

Ride onboard with George Russell as he and Valtteri Bottas collide in a scary high speed accident



Racing incident? #SkyF1 | #F1 | #ImolaGP pic.twitter.com/Af3Pn2Txkr — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 18, 2021

Auto completamente distrutte, detriti ovunque e il direttore di gara Masi è quasi obbligato a esporre la bandiera rossa. Intanto, nella sabbia, volano gli stracci tra Russell e Bottas: il primo appena sceso dalla monoposto si avvicina per riprendere il collega con tanto di pugno sull’auto. Bottas, con l’aplomb tipica norvegese ben promulgata negli anni da Raikkonen, gli mostra il dito medio in diretta televisiva.

All'inizio dicevo che carino russel che va a controllare se bottas sta bene

E invece...#ImolaGP pic.twitter.com/PCi3iBbD6h — . (@deIreyrare) April 18, 2021

Metà gara, una bandiera rossa diventa l’ennesimo colpo di fortuna per Hamilton, che vede così azzerarsi il distacco di quasi un minuto accumulato nei confronti di Verstappen. La nona posizione, con una ripartenza lanciata a vetture compattate, diventa una rapida scalata verso la testa per recuperare il distacco accumulato: dieci giri e il sette volte campione è già in quarta posizione alle spalle di Norris e le due Ferrari.

Da lì, un film già visto, con la Mercedes che si dimostra ancora una volta “di un altro pianeta” rispetto a tutte le altre vetture, nonostante gli eventi e i danni. Lewis supera agevolmente tutte le altre monoposto, comprese le McLaren motorizzate Mercedes e va a chiudere al secondo posto, dietro un solitario quanto autoritario Max Verstappen.