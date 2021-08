"Ve l'avevo detto...". La frase di Calhanoglu che fa infuriare i tifosi del Milan

Hakan Calhanoglu è stato sicuramente il migliore in campo dell'Inter che ha travolto per 4-0 il Genoa. Il turco ex Milan, infatti, si è reso protagonista di una grande prestazione con un gol e un assist, una rete annullata per leggero fuorigioco di Perisic e una serie di giocate di alto livello che hanno deliziato i 27500 tifosi presenti a San Siro. Il 27enne ex Bayer Leverkusen ha incantato nel ruolo di seconda punta al fianco di Edin Dzeko, andato anche lui in rete all'esordio al Meazza con la nuova maglia. La sua prestazione ha messo d'accordo tutto il popolo interista sulla bontà dell'investimento fatto anche perché arrivato a parametro zero dai cugini del Milan che ora masticano amaro.

Il post sibillino

Al termine del match di San Siro Calhanoglu ha postato una foto su Instagram per celebrare la vittoria dell'Inter contro il Genoa e fin qui niente di male. La didascalia di accompagnamento all'istantanea, però, ha scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri: "Ve l'avevo detto che ero pronto":

I tifosi del Milan si sono riversati così sulla sua bacheca per riempirlo di insulti: "Tanto duri sei partite", "Schifoso", "Pagliaccio", "I cavalli si vedono in salita, m...", "Mercenario di m... Hakan" e tanti altri commenti di questo genere con i tifosi interisti, invece, in visibilio per un inizio promettente: "Così è troppo Hakan, li fai rosicare troppo questo milanisti" il concetto espresso dai supporter nerazzurri.

L'elogio

Al termine del match anche Simone Inzaghi ha commentato la netta e schiacciante vittoria ottenuta contro il Genoa esaltando il migliore in campo, Calhanoglu: "È un grandissimo giocatore, unisce qualità e quantità, ha corso tantissimo. Lo abbiamo voluto, quando lo incontravo con la Lazio ci creava sempre problemi. Ha ancora margini di crescita: nemmeno lui sa quanto è forte. La stagione ovviamente è ancora lunga ma se il buongiorno si vede dal mattino, allora il turco è partito con il piede giusto nella sua esperienza in nerazzurro con Inzaghi e i tifosi che si augurano che possa continuare così per tutta la stagione e non solo a sprazzi come fatto vedere al Milan nei suoi quattro anni.