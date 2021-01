La frase choc: "Ti sparo in testa". La conversazione integrale Ibra-Lukaku

Il derby di Coppa Italia tra l'Inter di Antonio Conte e il Milan di Stefano Pioli è stato senza ombra di dubbio tirato, nervoso e pirotecnico. A renderlo tale ci hanno pensato i due leader delle rispettive squadre: Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic che se ne sono dette di ogni. Dopo un fallo di gioco di Romagnoli, il gigante belga si rialza indispettito dalla spinta del capitano del Milan e si dirige a muso duro verso l'ex difensore della Sampdoria. A quel punto entra in scena Ibra che nonostante non centrasse niente nella discussione ha iniziato ad attaccare Lukaku con insulti pesanti e provocatori: "Chiama tua mamma, vai a fare i tuoi riti voodoo di m..., piccolo asino".

A quel punto Lukaku ha letteralmente perso le staffe scagliandosi in un testa a testa con Ibra rispondendo alle provocazioni e alle offese dello svedese: "Vuoi parlare di mia madre? Ti sparo in testa. Fottiti, tu e tua madre. Parliamo della tua, di mamma: è una p..." . le parole al vetriolo del 27enne nerazzurro nei confronti del collega-rivale con cui evidentemente i rapporti sono tesi fin dai tempi del Manchester United.

Ibrahimovic è stato accusato di razzismo ma con un post su Twitter ha voluto difendersi da queste illazioni pungolando ancora Lukaku: "Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo. Siamo tutti della stessa razza, tutti uguali. Siamo tutti giocatori e qualcuno è meglio di altri...", la puntura del 39enne di Malmo.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte