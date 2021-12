"Non mi interessa...". La frase dell'arbitro che ha fatto infuriare Pioli

L'Aia ha sentenziato: "Giusto annullare i gol di Milan e Atalanta". Nonostante questo, sponda nerazzurra ma soprattutto rossonera, le polemiche non cennano a placarsi. Stefano Pioli si è mostrato perplesso per la scelta dell'arbitro Davide Massa di annullare la rete del pareggio di Franck Kessié per un precedente fuorigioco di Olivier Giroud e in conferenza stampa ha mostrato i denti: "L'arbitro ha fatto subito riferimento alla partitaAtalanta-Roma, ma a me non interessa cosa è successo in quel match. Comunque, se vogliamo fare riferimento a quell'episodio lì, siccome l'ho visto, Palomino che era in fuorigioco ha cercato di intervenire e quindi poteva provocare un danno al difensore. Giroud è per terra, è caduto per terra, ha le gambe larghe e non ha fatto niente per mettere il contatto con Juan Jesus" , questa la sentenza di Pioli su questo spinoso argomento.

Il tecnico del Milan, di solito sempre molto abbottonato, questa volta ha deciso di alzare la voce: "Però questa è stata la decisione dell'arbitro, secondo me è stato peggio non ammonire Demme dopo pochi minuti per un fallo su Brahim Diaz che stava ripartendo o peggio non vedere che la rimessa laterale dalla quale è scaturito il calcio d'angolo del Napoli era a favore nostro e non loro" , le lamentele dell'ex tecnico di Fiorentina, Lazio, Inter e Bologna. Il Var ha agito correttamente richiamando il direttore di gara all'on field review per giudicare questo spinoso episodio che ha deciso di fatto la sfida del Meazza.

La scelta di Massa

Massa ha convalidato la rete, ma il Var lo ha correttamente richiamato all'on field review in quanto un caso a piena discrezione del direttore di gara. Quello che c'era da stabilire era sostanzialmente se Olivier Giroud partecipava all'azione o meno dato che era palesemente in fuorigioco. Massa ha annullato il gol del Milan avendo ritenuto che Giroud fosse in posizione attiva. Andando a spulciare il regolamento relativamente al fuorigioco si evince come "il calciatore in posizione di offside nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un compagno di squadra deve essere punito soltanto se viene coinvolto nel gioco attivo: lo è interferendo con il gioco, toccando o giocando il pallone passato o toccato da un compagno o interferendo con un avversario impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione, o contendendogli il pallone, o tentando chiaramente di giocare il pallone che è vicino quando questa azione impatta sull'avversario o facendo un'evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell'avversario di giocare il pallone". Nel caso specifico Giroud fa un piccolo movimento che ha indotto Massa a ritenerlo "attivo" e dunque ad annullare la rete del pareggio del Milan.