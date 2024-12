Super Chiappinelli, maratona record

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella maratona dei sogni Yoghi realizza il suo. Un favoloso Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) stabilisce a Valencia il record italiano della 42,195 km. Il 27enne nato in Etiopia e adottato all'età di sette anni da una famiglia di Siena è diventato il primo azzurro a scendere sotto le due ore e sei minuti. Grazie al crono di 2h05'24 ha abbattuto nettamente un muro sfiorato a febbraio dall'ormai ex primatista Yeman Crippa (2h06'06 a Siviglia). La maratona di Valencia, città alla ricerca di una rinascita risollevarsi dopo l'alluvione che ha portato a disastri ambientali e alle 222 vittime di qualche settimana fa, si presta a coloro che vanno a caccia di record. Già l'anno scorso l'azzurra Sofiia Yaremchuk aveva infatti abbassato il primato nazionale femminile (2h23'16). Stavolta è toccato a quello maschile, arrivato peraltro dopo il crollo finale di un altro azzurro in gara, ossia Iliass Aouani, che dopo essere stato in lotta per il record nazionale, ha concluso pareggiando la seconda prestazione italiana. «La sognavo da tanto tempo. Dopo la delusione per non aver partecipato ai Giochi, mi sono messo sotto con gli allenamenti e in estate ho avviato la preparazione per questa gara. Ora posso dire di essere un maratoneta!», esulta Chiappinelli, già oro a squadre nella mezza maratona agli Europei di Roma 2024, dopo il 13° posto nella gara vinta dal keniano Sawe (2h02:05), mentre il successo al femminile è andato all'etiope Alemu (2h16:49) con migliore italiana Sara Nestola (2h29:12), ventiduesima.

Sempre ieri il laziale Mattia Furlani ha ricevuto da World

Athletics il premio di stella nascente: è la prima volta di un italiano eletto atleta dell'anno. Domenica invece spazio al cross con gli Europei di Antalya: l'Italia punta al podio con Nadia Battocletti e lo stesso Crippa.