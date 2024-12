Sinner: "Sanremo? Ho meglio da fare"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una festa per celebrare un anno pazzesco. E soprattutto i traguardi che il tennis italiano vuole ancora raggiungere: «Ripetersi sarà complicato, ma voi continuate ad allenarvi bene e soprattutto a rimanere voi stessi - dice il presidente Angeli Binaghi ai Supertennis Awards di Milano -. Noi intanto lavoreremo per diventare la federazione numero uno davanti al calcio, e non siamo lontani».

Insomma: c'erano Sinner e Berrettini, c'erano Errani e Paolini, c'erano i team vincitori di Davis e Billie Jean King Cup, c'era anche Lea Pericoli, il cui ricordo commosso ha aperto la serata. E c'erano anche tanti altri protagonisti delle racchette, padel e pickelball compresi, che rappresentano un movimento in continua espansione. Tanto che Jannik Sinner ha consegnato la tessera 1 milione al piccolo Andrea Costa. Jannik preceduto dall'intervista rilasciata ad Esquire in cui ha parlato del lato oscuro del suo 2024: «Non auguro a nessuno di passare i momenti che ho trascorso io. Ho visto il buio. Non potevo parlarne con nessuno. Non potevo sfogarmi o farmi aiutare. Mi sono sentito perso. Per fortuna tutti hanno detto subito la verità e ho potuto continuare a giocare». Ma la serata poi è continuata piena di sorrisi tra consegne di premi, video e un'intervista di Piero Chiambretti a Sinner e Berrettini, protagonisti di simpatici scambi di battute («le battute sono le uniche cose che mi accomunano a voi» ha scherzato il presentatore), soprattutto sulla fama di latin lover di Matteo: «In questo vorrei essere lui», ha detto Sinner.

Poi i ringraziamenti reciproci per l'unità che ha portato Berrettini a liberarsi dal periodo difficile vincendo l'insalatiera con la squadra. E, per finire, la candida risposta di Jannik a Chiambretti alla richiesta su una sua eventuale partecipazione a Sanremo: «Non ci andrò. Perché? Perché ho di meglio da fare». Sappiamo già cosa.