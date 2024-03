La Germania tradisce Adidas per Nike

Il divorzio made in Germany tra la nazionale tedesca di calcio e il teutonico sponsor Adidas come la separazione made in Italy tra Al Bano e Romina. Dopo una lunga love story la Federcalcio tedesca (Dfb) ha deciso infatti di interrompere la partnership (durata 70 anni) con l'Adidas, cedendo alle lusinghe a stelle e strisce della Nike. Un tradimento ufficializzato con ben tre anni di anticipo considerato che la nuova liaison partirà da gennaio 2027. Adidas è stata il fornitore dei 4 titoli della Coppa del mondo e dei 3 titoli dei Campionati europei maschili, nonché dei 2 titoli della Coppa del mondo e degli 8 trofei dei Campionati europei femminili. Come in ogni rottura matrimoniale che si rispetti, ognuno dei coniugi ha le proprie ragioni. «In questo modo la Dfb di continuare a svolgere compiti chiave nel prossimo decennio in vista dello sviluppo globale del calcio in Germania», sostiene il presidente della Federcalcio tedesca, Bernd Neuendorf. Tuttavia le squadre tedesche indosseranno ancora le maglie Adidas (compresa quella «rosa» che ultimamente ha fatto discutere non poco...) per gli Europei casalinghi al via a giugno, per gli Europei femminili del 2025 in Svizzera e la Coppa del Mondo del 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. La partnership con la Nike durerà fino al 2034. Per quella data nulla vieta all'Adidas (che, offesissima, ha detto di «aver saputo solo oggi (ieri ndr) della decisione della Dfb») di sperare in un ritorno di fiamma. La partita tra gli amanti dell'abbigliamento sportivo potrebbe riservare brucianti colpi di scena.