Con chi ce l'ha Ibrahimovic...? Gesto dalla panchina del Milan

La serata di ieri del Meazza ha messo in luce tre cose: il Milan è più vivo che mai, la Juventus è vulnerabile quando mancano uomini cardine ma soprattutto Zlatan Ibrahimovic è ancora uno degli attaccanti più decisivi in Europa nonostante i quasi 39 anni. Lo svedese ha dato spettacolo in campo e nella ripresa ha dato il via all'incredibile rimonta rossonera che è passata dallo 0-2 al 4-2 nel giro di18 minuti tra il 62' e l'80'.

Ibra ha prima realizzato il calcio di rigore concesso dall'arbitro Guida per il fallo di mano di Leonardo Bonucci con CR7 che ha provato ad irretirlo ma senza risultato. L'ex attaccante di Inter, Ajax, Psg, Barcellona e Manchester United ha poi tirato un'occhiataccia al portoghese ed è poi scoppiato nella sua classica ed irriverente risata quasi come a sfidare il cinque volte Pallone d'Oro.

Ibra scatenato

Pioli ha sostituito Zlatan poco prima che il suo fratello minore Rafael Leao segnasse la rete del sorpasso rossonero ma in panchina il 38enne di Malmo ha comunque dato spettacolo. Ibra è infatti stato inquadrato dalle telecamere mentre con la mano destra sta mimando un chiaro messaggio all'indirizzio di qualcuno quasi come a dire "Fai solo chiacchiere". Non è dato a sapere a chi si sia realmente rivolto l'attaccante del Milan ma tutto porta a pensare che il destinatario di tale messaggio fosse proprio il fuoriclasse di Funchal.

Ibrahimovic after Cristiano Ronaldo barked so loud after scoring a shitty miss hit tap in pic.twitter.com/6u56y6GwPH — Ultimate10 (@ClassicMessi10) July 7, 2020

I tifosi si sono esposti sui social network con qualcuno che ha affermato come Ibra ce l'avesse con Cristiano Ronaldo, altri hanno pensato addirittura al portiere bianconero Wojciech Szczesny. Una cosa è certa, Zlatan si è sicuramente rivolto ad un giocatore bianconero e tutto porta a pensare che si fosse riferito all'attaccante portoghese a cui in passato ha spesso riservato stoccate al vetriolo come: "Il vero Ronaldo è uno solo, quello brasiliano". Mancano ancora sette giornate al termine del campionato più strano di sempre ma come detto da Zlatan potrebbe essere anche il suo ultimo in maglia rossonera e come lui anche Pioli è ormai destinato da tempo all'addio con anche la bandiera storica Paolo Maldini che dovrebbe lasciare l'asset societario.

