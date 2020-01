Giallo Criscito, diserta le visite mediche con la Fiorentina e sbotta col Genoa

Sta diventando un vero e proprio giallo di mercato, quello che coinvolge Domenico Criscito, il Genoa e la Fiorentina. Dopo aver venduto ai viola l'ivoriano Kouamé, il club rossoblu potrebbe cedere un'altra pedina al club gigliato. Non stiamo parlando di una pedina qualunque ma del capitano, del simbolo del Genoa, di un giocatore che sta vivendo un momento molto difficile.

Criscito deluso dal comportamento del Genoa

L'ex Zenit Sanpietroburgo era certo di poter chiudere la sua carriera in rossoblu e quindi sperava di diventare dirigente, come da accordo con la società genoana. Evidentemente ai piani alti di Villa Rostan qualcosa è cambiato, il presidente Preziosi vorrebbe chiudere il rapporto con il giocatore che appena un anno e mezzo fa avvea rifiutato l'Inter per giocare nel Genoa. Questa mattina a Firenze lo aspettavano per le visite mediche, ma nonostante l'intesa con il grifone il giocatore non si è presentato. Potrebbe presentarsi in giornata se sciogliesse le sue riserve, con una formula che prevede un prestito di 18 mesi con obbligo al verificarsi di alcune condizioni.

I tifosi del Genoa si schierano dalla parte del capitano

L'eventuale addio di Domenico Criscito al Genoa permetterebbe al club rossoblu di alleggerire il monte ingaggi, anche se al momento prevale grande tensione e rabbia tra le parti. Il giocatore, dopo l'apertura del Genoa alla Fiorentina, aveva postato una storia social abbastanza provocatoria, nella quale mostrava tutto il suo disappunto. Criscito deve combattere col suo stato d'animo ferito, la Fiorentina resta ottimista forte del suo blasone e del suo progetto ambizioso. A breve arriverà una decisione di Criscito, probabilmente dopo aver colloquiato un'ultima volta con la società genoana. I tifosi intanto sono arrabbiatissimi con il presidente Preziosi, per quella che potrebbe essere l'ennesima cessione dolorosa. In molti sperano che il capitano del Genoa si impunti e che alla fine decida di restare e possibilmente di indossare ancora la sua fascia rossoblu.