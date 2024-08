Giochi Uefa senza frontiere e il Luna park della Serie A

Ascolta ora 00:00 00:00

Sogni europei, realtà nostrane. Il sorteggio della champions league non ha certamente distratto dalle eccitazioni dell'ultima giornata di mercato che potrebbe ribaltare opinioni e pronostici. La cerimonia Uefa ha offerto l'ipocrita e furbastra premiazione di Gigi Buffon nominato da Ceferin, con azzardo calcolato, come «il migliore portiere della storia del calcio». Questa è la preparazione storica del presidente dell'Uefa che forse ha dimenticato «il bidone di spazzatura» che il nostro portiere campione del mondo dedicò all'arbitro inglese Michael Oliver nel dopo partita tra il Real Madrid e la Juventus o forse è stato endorsement elettorale per il presidente Gravina, citato dallo stesso Buffon, la cui posizione è in bilico e abbisogna dell'appoggio europeo. Storie di retroguardia, la nuova champions è nata con fuochi pirotecnici, trattasi di superleague mascherata, lo pensano tutti ma non lo vuole ammettere nessuno, forse il computer è il più furbo di tutti. City, Arsenal, Psg, Real, Liverpool contro le nostre. In attesa dei giochi senza frontiere dell'Uefa, oggi il luna park nostrano è Inter-Atalanta, dunque i campioni d'Italia contro i campioni dell'Europa bis, ma al di là dello strillo di copertina, se l'Inter ha ripreso identità, l'Atalanta sembra reduce da se stessa, acida per alcune partenze o infortuni e, secondo Gasperini, ancora al palo per alcune operazioni di mercato da Cuadrado, un mistero buffo, a Zaniolo che soltanto il tecnico di Grugliasco potrebbe restituire al calcio.

Il turno, prima della pausa-Spalletti-Francia, è pieno di cose buone e trappole pericolose, per il Milan contro la Lazio, per il Napoli contro la velocità del Parma, Fonseca non può sbagliare, Conte mostra una eccitazione infantile per l'arrivo di Lukaku, così sminuendo il valore degli altri calciatori del Napoli. Domenica Juventus-Roma è sfida antica soltanto nell'insegna delle due ditte, con attori nuovi ma rischi già grandi per De Rossi.