Cari arbitri, il calcio non è vostro

Ha ragione Boban: «Gli arbitri vanno rispettati, vanno capiti ma devono anche capire che il gioco del calcio non è loro e che sono gli ultimi a dover fare le regole, a commentarle sì, a cercare di indirizzarci sì ma la natura del calcio è quella che noi calciatori conosciamo, loro devono suggerire, essere dentro il processo, noi dobbiamo imparare da loro che cosa significhi arbitrare ma la natura possiamo capirla soltanto noi». Boban ha convissuto con il sistema Uefa-Fifa, ha infine compreso di non poter condividere metodi e ha salutato il palazzo. Le ultime imprese all'europeo ribadiscono l'assunto, l'inglese Taylor ne è stato l'esempio più ridicolo ma in linea con la categoria o casta. Il Var si apre e si chiude come il mantice di una fisarmonica, la compagnia di giro si chiude a riccio, se il Vaticano scomunica i cardinali, Uefa e Fifa confermano i loro dipendenti, arbitri, designatori, il gioco è ormai violentato da interventi inutili, i tempi sono allungati a piacere senza la minima tutela degli atleti. Per rendere l'idea di come le parole di Boban risultino perfette per ciò che accade in campo, l'episodio del mani evidente di Cucurella in Spagna-Germania è così spiegato dalle indicazioni fornite agli arbitri dal designatore Rosetti alla vigilia del torneo, cito testualmente «se il braccio è vicino al fianco, rivolto prevalentemente verso il basso in verticale e/o in una posizione dietro la linea del corpo», non è fallo di mano. Chiaro no? Chiaro a chi? A Taylor e ai suoi sodali, a coloro i quali fanno credere che siano i membri dell'Ifab a decidere le regole ma non dicono che, dai tempi di Blatter, è la Fifa che mette l'ultima parola e non soltanto per condividere ma per indirizzare. È un gioco delle parti.

Per esempio si può prevedere che a dirigere la finale di Berlino sia designato un arbitro sloveno, lo stesso che ha fischiato la finale di champions league? Tipo Vincic compatriota del presidente Ceferin? Malignità estive.