Bernardeschi festeggia ancora: ha sposato Veronica

Dopo appena 48 ore dalla vittoria agli Europei di calcio, Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati nel Duomo di Carrara. L'esterno della Juventus è convolato a nozze con la compagna, ex concorrente del Grande Fratello e con all'attivo altre apparizioni nei programmi televisivi, che proprio oggi ha compiuto 36 anni.

Continua dunque il periodo d'oro per il calciatore bianconero. Le nozze erano fissate da mesi ma il caso ha voluto che arrivassero soltano due giorni dopo il trionfo azzurro, a cui Bernardeschi ha dato il suo contributo fondamentale con i due rigori siglati contro Spagna e Inghilterra. La coppia si è sposata al Duomo di Carrara, ma a dispetto della corposa folla in attesa, compresi fotografi e giornalisti, un piccolo imprevisto c'è stato. Il calciatore, che secondo cerimoniale sarebbe dovuto arrivare prima della sposa per attenderla all'interno della chiesa, è arrivato in ritardo. Non a caso, come documentato in diretta Tv dal programma di Rai1 Estate in Diretta, l'auto con Veronica Ciardi era arrivata davanti alla chiesa prima del fuoristrada con cui Bernardeschi è giunto all'esterno del duomo di Carrara. La macchina con la sposa è stata quindi costretta a fare un nuovo giro attorno alla chiesa in attesa di quella con il calciatore.

La cerimonia, (guarda la gallery) che era inizialmente prevista per le 17, è stata giocoforza posticipata alle 17,40. Il ritardo non pare aver urtato Veronica la quale, con entusiasmo, ha commentato questa giornata prima di fare il suo ingresso in chiesa: "Sono felicissima e emozionatissima" , ha detto ai giornalisti. Poi, con il suo abito bianco, ha voltato le spalle in attesa dell'arrivo della sua dolce metà. Bernardeschi si è presentato in chiesa con quaranta minuti di ritardo, in abito grigio chiaro e gli ormai consueti capelli corti e platinati. Per la coppia il matrimonio non è stata la sola celebrazione della giornata, visto che durante la cerimonia è stata anche battezzata la seconda figlia di Bernardeschi e Ciardi, la piccola Lena, nata lo scorso maggio. Si tratta della seconda figlia nata dal loro amore, arrivata dopo la primogenita Deva di due anni.

Conclusa la cerimonia religiosa, Bernardeschi ha voluto ringraziare la folla presente intonando alcuni cori che hanno accompagnato l'avventura azzurra a Euro 2020, ricreando la splendida atmosfera di festa, vista ieri per le strade di Roma. La coppia, insieme alle due bimbe e a parenti ed amici, ha poi festeggiato nello stabilimento balneare Il Principe della Fossa Maestra di Marina di Carrara, che Bernardeschi ha recentemente acquistato.

