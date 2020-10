Il Giudice Sportivo stanga il Napoli. 3-0 a tavolino per la Juventus e -1 in classifica

Il Giudice Sportivo si è preso oltre una settimana di tempo per prendere una decisione in merito a Juventus-Napoli. Oggi Gerardo Mastrandrea ha diramato il comunicato ufficiale che non farà di certo piacere al club azzurro: 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e un punto di penalizzazione in classifica per i partenopei per non essersi presentati all'Allianz Stadium lo scorso 4 ottobre per giocare il big match della terza giornata di Serie A contro la squadra di Andrea Pirlo.

Le positività di Elmas e Zielinski avevano indotto la Asl campana Napoli 1 a bloccare la partenza della squdra di Gennaro Gattuso per motivi di sicurezza. L'azienda sanitaria locale aveva dunque imposto l'isolamento di tutta la rosa del Napoli che sabato 3 ottobre si stava per dirigere all'aeroporto di Capodichino per prendere il volo per Torino. Il club azzurro, nella figura del suo legale Grassani, farà sicuramente ricorso arrivando se dovesse servire a tutti i gradi di giudizio. Il Giudice Sportivo ha valutato che l'assenza sul terreno di gioco del Napoli fosse punibile con la sconfitta a tavolino e una penalizzazione in classifica.

Le motivazioni

"Gli atti delle Aziende sanitarie delineano un quadro che non appare al Giudice affatto incompatibile con l'applicazione delle norme specifiche dell'apposito Protocollo sanitario FIGC e quindi con la possibilità di disputare l'incontro di calcio programmato a Torino" , uno dei tanti passaggi del comunicato del Giudice Sportivo che dice come i documenti dell'Asl fossero incompatibili con il protocollo della Figc.

Mastrandrea ha applicato il regolamento facendo cadere la motivazione del Napoli che parlava di "causa di forza maggiore" per la mancata partenza per Torino. Il Giudice Sportivo ha dunque applicato l'articolo 10 della giustizia sportiva che prevede appunto l'omologazione della partita con il punteggio di 3-0 con anche la penalizzazione di un punto. Il Napoli era certo di riuscire a scamparla e ad avere ragione appellandosi all'articolo 55 del Noif ma così non è stato e ora il prossimo passo sarà quello di appellarsi alla Corte di giustizia sportiva, secondo grado di appello.

Il giudice Mastrandrea ha poi riportato il carteggio tra club azzurro e le Asl locali venerdì 2 ottobre e sabato 3 ottobre. Le varie comunicazioni però non avrebbero impedito al Napoli di partire per Torino e solo dopo domenica 4 ottobre dopo un'ulteriore richiesta di chiarimento è parso chiaro l'impedimento degli azzurri ad affrontare la trasferta, con la squadra di Gattuso che avrebbe potuto farlo però nei giorni precedenti.

