Ecco come il Napoli potrebbe evitare il 3-0 a tavolino con la Juventus

Juventus-Napoli sarebbe dovuto essere il big match della terza giornata di Serie A ma la sfida non si è disputata per via dell'assenza degli azzurri, bloccati in Campania dall'Asl che ha di fatto vietato la trasferta a Torino per via della positività al coronavirus di due calciatori, Zielinski ed Elmas, più un membro dello staff partenopeo. Il Giudice sportivo si è preso qualche giorno in più di tempo per decidere il da farsi con la Figc che ha aperto un'indagine per capire bene cosa sia realmente successo. Tre le ipotesi sul tavolo: 1) la penalizzazione di un punto e il 3-0 a tavolino in favore della Juventus, 2) il rinvio della partita senza alcuna penalizzazione, 3) il rinvio della sfida ma con un punto di penalità per gli azzurri. Domani il giudice sportivo si pronuncerà in via ufficiale e ad oggi regna l'incertezza con il Napoli pronto a dare battaglia nel caso in cui la sentenza sia a proprio sfavore.

L'articolo 55 e il regolamento

Il Napoli, per bocca del suo legale Grassani, ha promesso battaglia in caso di penalizzazione ma secondo quanto riporta Sportmediaset gli azzurri hanno in mano la carta vincente per evitare il 3-0 a tavolino e il punto in meno in classifica, si tratta dell'articolo 55 del Noif (norme organizzative interne della Figc), ovvero la "causa di forza maggiore".

Il regolamento però parla chiaro: "Le squadre che non si presentano in campo nel termine previsto sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste della sconfitta per 3-0 a tavolino, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore" , ed è qui che verterà la tesi "difensiva" del Napoli che punterà forte sul fatto di non poter essere partito per Torino non per volontà propria ma per volere dell'Asl campana.

Lotta Juventus-Napoli?

Da un lato il Napoli che si ritiene nel giusto, dall'altro la Juventus che rivendica il diritto di ottenere la vittoria a tavolino avendo rispettato il regolamento e presentandosi regolarmente sul terreno di gioco dello Stadium lo scorso 4 ottobre alle ore 20:45. I bianconeri si augurano che il Giudice Sportivo omologhi il 3-0 a tavolino, gli azzurri invece vogliono che la partita sia ridatata. Domani sarà il giorno della decisione finale e quasi certamente il primo grado di giudizio potrebbe non bastare e tutto questo deriverà dalla scelta del Giudice Sportivo. Si prennuncia una bella battaglia dialettica tra Juventus e Napoli con Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis pronti a riservarsi dichiarazioni pepate e al vetriolo.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?