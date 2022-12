Goggia "vince" perdendo. Tanti errori e rischi inutili però non si fa male

Ci vorrebbe più Sofia e meno Goggia. Tradotto: più saggezza e meno goggiate. Sulla pista della principessa Louise, la bergamasca d'Olimpia può festeggiare: non l'agognato triplete, con cui avrebbe bissato il trittico del 2021, ma di aver portato gli sci al traguardo con il quinto tempo a 36/100, 2 decimi dal podio. Mai top five fu più gradita. Pericolosamente Goggia, Sofia ha offerto 10 secondi di gara, nel tratto centrale della pista canadese, degni di un horror d'autore, un Profondo Rosso, non per l'intermedio, ma per la suspence degna delle goggiate d'antan che nessuno vorrebbe più vedere. Prima si intraversa per raddrizzare la traiettoria, poi atterrando sulle code, decide di proseguire su uno sci solo. Lo show le costa 85/100 di ritardo che prova ad annullare con un recupero kamikaze, firmando il miglior tempo finale. Per il podio non basta, per la pelle sì. Vince Corinne Suter. Seconda la sorprendente Cornelia Huetter a soli 2/100, terza Ragnhild Mowinckel (16/100).

Che cosa combini, Sofia? «Mi sono persa in alto, lo so, ma in fondo era da gennaio e Cortina che non facevo supergigante», chiude smorzando la suspence la bergamasca. Per Goggia non arriva la 20sima vittoria in carriera, ma è tempo di saluti all'amata Lake Louise dove ha collezionato 5 vittorie e 2 podi: l'Alberta si congeda, dopo decenni, dal Circo Bianco. Troppi i costi, dal 2024 spazio a Zermatt Cervinia e forse a Panorama. Intanto c'è spazio per il sesto posto di Elena Curtoni, a 39/100; ottimo il nono tempo (76/100) di Laura Pirovano, dopo 600 giorni eterni di infortunio. Incoraggiante Marta Bassino, 15sima ad 104; meno brillante (146) Federica Brignone che detiene la coppa di specialità, ieri oltre la top 20. In ottica coppa generale il duello si assesta fra Mika Shiffrin e Wendy Holdener tallonate da Goggia che resta leader del ranking di discesa e in superG insegue Suter.

Dal Colorado arriva, invece, un'altra puntata del duello fra Marco Odermatt e Alexander Aamodt Kilde in un superG che piace molto ai tecnici. Infatti fra i due litiganti, gode uno specialista come Alexis Pinturault, che chiude terzo a 30/100 alle spalle dei due assoluti protagonisti di questo scorcio di stagione. Alexander il grande e Marco lo svizzero: due come loro che, ad esclusione di Soelden per il norvegese, dal podio della velocità non sono mai scesi da inizio trasmissioni 2023.

Anche ieri, come già sabato in discesa, è andata meglio a Kilde, con Odermatt secondo a 20/100. Miglior azzurro Mattia Casse, 19simo (159); oltre i 30 e a 2 Dominik Paris, imbrigliato nella sua potenza, a scapito della fluidità. Ci sono due settimane per preparare la Saslong di val Gardena. Prima di allora però gli uomini saranno in val d'Isere con un gigante ed uno slalom. Anche le donne approdano il prossimo fine settimana a Sestriere sempre con due prove tecniche.