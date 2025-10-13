Il calvario di Woods. Settima operazione

Compirà 50 anni a dicembre, Tiger Woods, ma non si vuole arrendere al passare del tempo e ai ricorrenti problemi fisici, sempre con l'idea di tornare sul green. Anche per questo, il fuoriclasse del golf ha deciso di sottoporsi ad un altro intervento, il settimo alla schiena, questa volta per la sostituzione di un disco lombare nella parte bassa del dorso. L'operazione è stata svolta venerdì scorso a New York, ma Woods lo ha annunciato solo nelle scorse ore, spiegando di aver preso "una buona decisione per la mia salute e per la mia schiena". È quasi un calvario quello affrontato dal golfista negli ultimi anni, cominciato nel 2014 con le avvisaglie dei problemi alla schiena e i primi interventi. Ciononostante Woods ritrovò una forma abbastanza buona da permettergli di vincere il Masters di Augusta del 2019, 15° titolo Major della sua carriera. Un altro stop pesante, Woods lo subì a causa dell'incidente automobilistico che nel 2021 gli procurò gravi lesioni ad una gamba. Rientrò al Masters del 2022, chiudendo al 47° posto, ma dopo il British Open del 2024 non ha più giocato, subendo a settembre un intervento alla schiena.

Nel frattempo, lanciò insieme al nordirlandese McIlroy la lega tecnologica di golf (Tgl) che si svolge su una grande arena con un megaschermo, microfoni, luci, musica e cronometro e garantisce emozioni da stadio. Dopo aver partecipato alla prima edizione a gennaio, la rottura del tendine d'Achille che cancellò ogni velleità di rientro. Ora questa operazione: Woods non ha formulato alcuna ipotesi sul suo ritorno.