Gout Gout, Yamal, Kimi. Baby paperoni crescono

Sono gli ultimi baby paperoni dello sport. Ancora teenager, vedono accrescere vertiginosamente i loro conti in banca. Il caso più eclatante è quello del nuovo fenomeno dell'atletica, Gout Gout. Il velocista australiano, che a quasi 17 anni (li compirà domenica) corre più rapido di Usain Bolt alla stessa età, ha già firmato un contratto a sette cifre con l'Adidas, il colosso dell'abbigliamento sportivo che è arrivato a offrire sei milioni più bonus per averlo come testimonial. Numeri che per esempio Noah Lyles, il campione olimpico dei 100 metri col quale Gout si allenerà per alcuni periodi in Florida, alla stessa età si sognava.

Nella Florida in cui si allena Marcell Jacobs, troviamo la canadese Summer McIntosh, 18 anni, eletta nuotatrice dell'anno e il cui patrimonio netto è stimato in circa un milione di dollari, grazie ai successi (tre ori a Parigi 2024) e agli sponsor. Tra i teenager milionari ci sono diversi calciatori, fra cui Lamine Yamal. La stella del calcio spagnolo diventerà presto il giocatore più ricco del mondo. Per ora, l'esterno del Barcellona ha uno stipendio da 1,7 milioni fino al 2026, ma come ha spiegato di recente il suo procuratore Mendes lo stesso di CR7 il 17enne campione d'Europa firmerà a breve un prolungamento di contratto. Intanto, per lui il presidente Laporta ha rifiutato un'offerta da 250 milioni. Altro mostro di precocità è il brasiliano Endrick, 17 anni, che addirittura prende 2 milioni a stagione dal Real Madrid pur avendo giocato solo 170' in stagione (andando a segno una sola volta) e per questo potrebbe partire in prestito nel mercato di gennaio. Connazionale e coetaneo di Endrick è il tennista Joao Fonseca, 18, fresco vincitore delle NextGen ATP Finals, che hanno assegnato il premio più grande della storia dell'evento, pari a 2,05 milioni di dollari. Nel torneo riservato ai migliori under 21 dell'anno Fonseca ha incassato 526.480 dollari, una somma da far rabbrividire se confrontati con gli 11.200 vinti nel suo primo titolo Challenger.

L'Italia fa il tifo per il prodigio Andrea Kimi Antonelli, che avrà nella sua Mercedes il 12 del suo idolo Ayrton Senna. Curiosamente, il 18enne bolognese dovrà pagare 11mila euro per avere la Super Licenza per correre nel 2025 in F1 non avendo conquistato punti nel mondiale 2024. Ma questa quota di iscrizione di certo non fermerà un pilota che all'esordio monetizzerà un milione di euro. Gli inglesi invece bevono birra e cantano cori per Luke Littler, astro nascente delle freccette che a 17 anni è già numero 4 del mondo con guadagni che per il 2024 raggiungono quasi un milione di sterline.

È indiano il neo campione del mondo di scacchi, che a 18 anni è diventato il più precoce di sempre a salire sul trono: grazie al trionfo, Dommaraju Gukesh ha intascato un assegno da 1,35 milioni di dollari. Scacco matto.