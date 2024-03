Il grande scoop della Botteri: "Sono della Lazio"

Harry Kane batte la Lazio e nell'intervista post ringrazia Thierry Henry che, giorni fa, aveva parlato bene di lui. In studio esplodono dalle risate e gli chiedono come faccia a seguire la tv inglese dalla Germania, il 9 taglia corto e l'ex Liverpool Carragher lo smaschera: «Hai il pezzotto!», che in Uk si chiama dodgy box.

Sui social abbiamo visto pezzettoni di Fabio Caressa a Pechino Express mentre non riesce a digerire, lui spiega : «Ci hanno dato da mangiare una zuppa di tartaruga e diciamo che se non va giù e non va su, do va? Va fuori! Quindi continuavo a espellerla».

Il primo tempo di Liverpool-Manchester City su Sky è stato uno show con ritmi assurdi, gol e continue occasioni. Dall'altra parte, su Dazn si trasmetteva il secondo tempo di Milan-Empoli dove il picco è stata la sostituzione fra gli ex rossoneri Destro e Niang al 76'.

Abbiamo rivisto su tutti i siti del mondo il nostro Mario Balotelli: mercoledì ha sparato un petardo nello spogliatoio dell'Adana e il botto gli ha portato bene, sabato ha fatto gol.

«Vuoi venire a casa con me?». Alessia Tarquinio alla fine dell'intervista con Jude Bellingham, Prime Video.

«Jovic rimane un po' una grande entropia». Federico Sala, Dazn.

Max Allegri in conferenza: «Dobbiamo affrontare una partita alla volta, anche perché più di una per volta non si può». Dategli torto.

Giovanna Botteri a Chesarà: «Sono della Lazio». Serena Bortone: «Poi la cosa della Lazio me la spieghi».

