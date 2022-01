Guai in vista per Vlahovic: ha violato l'isolamento?

Dusan Vlahovic è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus: alla Fiorentina 70 milioni di euro pi 10 di bonus. Nemmeno il tempo di vestirsi di bianconero, però, che già c'è un primo guaio per il 22enne serbo. Secondo quanto riporta l'Ansa, mentre il giocatore svolgeva le visite mediche di rito a Torino, a Firenze si parlava di una sua presunta violazione dell'isolamento per Covid. Il calciatore, regolarmente vaccinato con tre dosi, avrebbe dovuto effettuare il tampone necessario per uscire dalla quarantena ma pare non sia stato fatto. Secondo fonti vicine alla Juventus, però, si assicura che il giocatore ha svolto le visite mediche con l'ok della Asl di Torino dopo un tampone risultato negativo, dunque l'attaccante serbo ha viaggiato da Firenze a Torino con la certezza di poterlo fare.

Secondo indiscrezioni Vlahovic non avrebbe rispettato i tempi di isolamento, dopo essere risultato positivo al Covid-19 la settimana scorsa. Un'interrogazione per la presunta violazione dell'isolamento Covid l'ha presentata in Consiglio regionale il capogruppo Fdi Francesco Torselli che ha domandato se l'Asl Toscana Centro abbiaa concesso deroghe speciali al calciatore o se lui stesso avrebbe violato le regole legate all'emergenza sanitaria. "Se confermata, la notizia che Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull'isolamento lasciando anticipatamente Firenze è gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione", le parole del sindaco di Firenze Dario Nardella asu Twitter. Se questa presunta infrazione fosse confermata, il giocatore serbo rischierebbe una denuncia.

L'accordo con la Juventus