"Ora Vlahovic, poi a giugno...". Cosa sta preparando la Juventus

La Juventus ha praticamente chiuso per Dusan Vlahovic: l'affare con la Fiorentina è ormai in via di definizione per una cifra complessiva di 75 milioni di euro tra parte fissa (67 e bonus, circa 8). Secondo quanto riporta il giornalista Paganini, le grandi manovre in casa bianconera, però, non sono finite qui dato che tra il 31 gennaio, giorno della chiusura del calciomercato, e giugno ci saranno altre operazioni in entrata e in uscita: "È iniziata la rivoluzione #Juventus già a gennaio. In arrivo #Vlahovic addio a Morata ora e probabilmente Dybala a giugno con Scamacca in entrata. Per il centrocampo il nome caldo è Zakaria per la difesa (a giugno) Romagnoli.

Buongiorno. È iniziata la rivoluzione #Juventus già a gennaio. In arrivo #Vlahovic addio a #Morata ora e probabilmente #Dybala a giugno con #Scamacca in entrata. Per il centrocampo il nome caldo è #Zakaria per la difesa (a giugno) #Romagnoli. — Paolo Paganini (@PaPaganini) January 25, 2022

Alvaro Morata piace e non poco al Barcellona e l'arrivo imminente dell'attaccante serbo potrebbe spingerlo già lontano da Torino a gennaio e non al termine della stagione. Paulo Dybala resta l'incognita più grande visto che andrà in scadenza il 30 giugno del 2022 e le trattative per il rinnovo sono al momento ferme e se ne riparlerà a gennaio ma alle condizioni del club bianconero altrimenti sarà addio. I bianconeri si stanno contendendo per giugno anche Gianluca Scamacca del Sassuolo con l'Inter e lì la partita è molto aperta dato che i nerazzurri hanno in ballo con i neroverdi anche il centrocampista Frattesi e non solo l'attaccante ex Genoa. Altro colpi in entrata a metà campo, visto che ci saranno le sicure partenze di Aaron Ramsey e Arthur ma forse anche quelle di Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot, è lo svizzero Zakaria. In difesa invece il nome sempre attuale, a parametro zero, è quello di Alessio Romagnoli che andrà in scadenza con il Milan a giugno ma che non sembra convinto di rinnovare con il club rossonero.

Scalata in classifica

La Juventus ha l'undicesimo attacco della Serie A e l'acquisto di Vlahovic, immediato, sarà utile per incrementare il bottino di gol. Il serbo ha segnato 17 gol stagionali, la metà dell'attacco bianconero. La difesa nelle ultime otto giornate è stata la migliore della Serie A anche davanti all'Inter e a centrocampo Allegri pare aver trovato la quadra. L'attacco è il vero problema della Vecchia Signora tra gli alti e bassi di Morata, Dybala, l'infortunio di Chiesa e i flop Kulusevski e Kean. Vlahovic rappresenta il presente e il futuro bianconero e anche in Champions League la Juventus si candida per essere la mina vagante con un futuro e potenziale fuoriclasse in più in rosa.