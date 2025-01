Alla guida di un'Utopia danzando su 864 cavalli

Ascolta ora 00:00 00:00

«La bellezza è una promessa di felicità», diceva Stendhal. E forse non c'è frase migliore per catturare perfettamente l'essenza della Pagani Utopia. Con questa sua nuova creatura, Horacio Pagani ha donato al mondo un'auto che è una promessa di pura gioia, un capolavoro destinato a restare nel tempo. «Non c'è nulla di superfluo in Utopia» - racconta al Giornale il visionario italo-argentino - «ogni linea, ogni curva è pensata per essere funzionale e bella, senza compromessi. È una scultura, un'emozione fatta di tecnologia e arte».

E qui, immersi nel paesaggio delle colline bolognesi, Utopia scivola tra il verde dei prati e i toni caldi delle foglie. Sotto il cofano, una potenza indomabile generata da un poderoso V12 biturbo da 5.980 cc, sviluppato, sotto le specifiche di Pagani Automobili, da Mercedes-AMG, e capace di sprigionare 864 cavalli e una coppia impressionante di 1.100 Nm già a 2.800 giri.

Una potenza che fa tremare la terra al passaggio, ma che è pronta a rispondere al minimo tocco con una docilità che ha dell'incredibile. Pagani, su richiesta dei suoi clienti, ha scelto di realizzare il 70% della produzione di Utopia con cambio manuale ad H con sette marce che riporta alle emozioni autentiche della guida «vecchia scuola».

L'auto regala un'esperienza fisica, senza filtri. Tra le curve delle colline, il cambio scatta con una precisione quasi chirurgica, permettendoci di sentire ogni sussulto della strada, ogni respiro del motore, in un dialogo continuo tra noi e Lei.

La scocca, in Carbo-Titanio HP62 G2, conferisce a Utopia una leggerezza e una rigidità impareggiabili, mentre la geometria delle sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante in alluminio forgiato e gli ammortizzatori semi-attivi le permettono di danzare sull'asfalto con la grazia di una ballerina.

Ogni curva diventa un'occasione per saggiare la precisione della vettura, che si muove come un'estensione del pensiero del pilota. L'interno è un omaggio al lusso artigianale e alla semplicità. L'abitacolo è curato nei minimi dettagli, con materiali nobili che richiamano il fascino della tradizione e una strumentazione analogica che svela il meccanismo dei quadranti, ispirati all'alta orologeria svizzera, come se ogni pezzo ricavato dal pieno fosse un piccolo universo da esplorare.

Il volante, scolpito in un singolo monolite di alluminio, offre una sensazione unica al tatto, mentre il cuoio, i materiali di derivazione aeronautica dei dettagli riflettono un gusto rétro che è contemporaneo ma anche senza tempo. Le linee aerodinamiche, scolpite con una perfezione quasi ossessiva, fanno sì che l'aria scorra lungo la siluhette della vettura senza bisogno di appendici o ali.

Tutto è studiato per mantenere un equilibrio perfetto tra bellezza e prestazioni, senza dover sacrificare l'eleganza.

Persino le luci posteriori sospese richiamano le turbine di un jet militare, evocando velocità e leggerezza. La frenata, affidata a dischi carboceramici sviluppati da Brembo, è impeccabile e sicura anche alle velocità più elevate, come se fosse capace di rallentare il tempo stesso.

Guidare Utopia tra le colline bolognesi è come immergersi in un sogno a occhi aperti.

Ogni curva è una sfida, ogni rettilineo un invito a esplorare i limiti del possibile, e il paesaggio che scorre intorno sembra quasi una tela dipinta per esaltare la bellezza dell'auto.

La Utopia, con la sua anima di acciaio, fibra di carbonio e passione, è l'espressione di un artista che, come Michelangelo con il marmo, ha saputo vedere in un blocco di materiali grezzi la sua visione, dandole forma e vita.