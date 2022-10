"Faccia da sindrome down". Sconcerti choc su Haaland

Erling Haaland è il calciatore del momento. L'attaccante norvegese sta trascinando a suon di gol il Manchester City con numeri strabilianti (12 partite tra Premier League e Champions e ben 20 reti messe a segno). Ma non solo tre triplette in nove giornate di campionato rappresentano un record clamoroso, che testimoniano l'impatto devastante del nuovo acquisto di Guardiola.

Mentre si sprecano i paragoni con i più grandi attaccanti del passato, ha parlato di Haaland anche Mario Sconcerti, intervenuto durante una trasmissione di TeleRadioStereo, storica emittente radiofonica romana. Parlando del centravanti del City l'analisi della firma del Corriere della Sera, ha preso una piega inaspettata, che ha messo in grande imbarazzo pure gli speaker che conducevano il programma Federico Nisii e Piero Torri.

Proprio così, nella puntata andata in onda venerdì, dopo aver discusso sulle caratteristiche tecniche, i pregi e i difetti di Haaland, riprendendo la parola Sconcerti è stato protagonista di uno scivolone decisamente evitabile: "Devo dire che Haaland ha anche questa faccia un po’ da sindrome down, non ha una faccia normalissima" le parole del giornalista.

Una situazione inaspettata anche per i due conduttori, che hanno cercato di rimediare all'uscita infelice di Sconcerti. I due speaker, come si nota da un video postato in rete, sono imbarazzati e capiscono subito la portata di quella frase. Uno dei due, Nisii, prova a metterci una pezza: "Volevi dire che sembra un po’ bamboccione, un po’ bambinone. Questo volevi dire". Frase buttata lì che tuttavia non ha evitato il grosso imbarazzo per l'accaduto.

#Sconcerti ha detto che Haaland ha la faccia di uno con la sindrome di Down. Ad una certa età arriva il momento di limitarsi al bar. Italia Paese che spiana la strada a vecchi e pensionati che racimolano ancora. Questo è il risultato. Che imbarazzo pic.twitter.com/U0OEWLl5rP — AS Roma Partite (@ASRomaPartite) October 8, 2022

La bufera social

In pochissimo tempo il nome Sconcerti è balzato tra le tendenze top su Twitter. Tantissimi i commenti critici degli utenti alle parole del giornalista. Tra questi, anche quello della calciatrice del Venezia Agata Isabella Centasso, che in un post, a corredo di una foto di Fabio Tomao (cestista reduce dalla vittoria del Mondiale con la Nazionale Italiana di Basket per atleti con sindrome di down), ha scritto rivolgendosi al giornalista: "Lui, caro Sconcerti, è Fabio Tomao. 'Ha questa faccia un po' da Campione del Mondo se vogliamo. 'Non ha una faccia normalissima' perché vincere un mondiale non capita tutti i giorni ed è giustamente felice, come lo siamo noi. Insomma, c’è chi vince – come Fabio – e chi perde…".

Lui, caro #Sconcerti, è Fabio Tomao. "Ha questa faccia un po" da Campione del Mondo se vogliamo. "Non ha una faccia normalissima" perché vincere un mondiale non capita tutti i giorni ed è giustamente felice, come lo siamo noi. Insomma, c'è chi vince - come Fabio - e chi perde.. pic.twitter.com/5OjbVfZ9nx — Agata Isabella Centasso (@AgataCentasso) October 8, 2022

