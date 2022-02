"Firmerà...". Il retroscena dalla Spagna: dove va Kessie

Franck Kessié è sempre più lontano dal Milan. Mancano infatti 122 giorni alla fine del suo contratto con il club rossonero e difficilmente le parti troveranno un accordo per proseguire insieme. L'ivoriano, tramite il suo entourage, si è spinto a chiedere una cifra monstre, 9 milioni di euro, con il club di via Aldo Rossi disposto a spingersi fino a 6-6,5 milioni di euro. L'ex attualmente percepisce uno stipendio da 2,2 milioni di euro ma evidentemente il suo "attaccamento" al Milan è meno forte di quanto si pensasse dopo cinque stagioni intense e in cui si è ritagliato uno spazio importante.

Dalla Serie A alla Liga

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano ‘Sport', il Barcellona avrebbe deciso di venire incontro alle richieste di Kessié e l'accordo sarebbe ormai ad un passo. "Hanno avvicinato le loro posizioni in termini economici, quindi il suo arrivo al Camp Nou è sempre più vicino. L‘ivoriano metterà fine al suo periodo in Serie A, firmando con la sua nuova squadra senza costi di trasferimento", questo il commento di Sport che è sicuro che l'ivoriano al termine della stagione cambierà casacca. I blaugrana hanno dunque bruciato la concorrenza di club della Premier League, Everton e Arsenal, ma anche del Psg che aveva mostrato un tiepido interesse per il giocatore rossonero.

I tifosi del Milan non hanno preso bene la scelta di Kessié di non rinnovare e i rapporti tra le parti si sono molto raffreddati con Stefano Pioli che non lo considera più un titolare inamovibile visto che diverse volte Tonali e Bennacer sono stati preferiti al 25enne ivoriano che quest'anno ha giocato 26 partite complessive realizzando 6 gol. 210 le presenze totali del giocatore con la maglia del Milan, 36 reti totali di cui 14 solo nella passata stagione che resta la sua migliore realizzativa in carriera. I tifosi rossoneri si dovranno dunque rassegnare: Kessié non rinnoverà il suo contratto con il club che cinque anni fa lo prelevò dall'Atalanta per 25 milioni di euro. In tanti credevano in un atto d'amore dell'ivoriano che invece come Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu lascerà il club a parametro zero.