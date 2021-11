Haaland ama i gesti forti. Pandev tiene la bocca chiusa

Su Sky Sport 24 Fabio Tavelli mostra un gol di Haaland in Werder Brema-Dortmund 1-3 con una dedica speciale per una fan in tribuna, il bomber si inginocchia e indica una donna: lei lo guarda con acrimonia prima di fargli l'universale gesto del «tiè!». Il norvegese retwitta il video: «Amiamo il calcio per questo».

Immagini virali dalla Finale Libertadores Palmeiras 2-1 Flamengo: zuffa al 122' con l'arbitro Pitana che allontana Deyverson con una pacca sulla schiena. Questi, credendo fosse il colpo di un avversario, si butta a terra simulando dolori atroci. Ilarità dei commentatori brasiliani: scena da Oscar!

Blitz delle fiamme gialle in sede Juve. «La cosa più facile da spiegare sarà quella voce a bilancio 10 milioni di euro in risonanze magnetiche per Ramsey». @toccoditacco.

Spezia-Bologna 0-1, Mihajlovic su Dazn: «Ai giocatori l'avevo detto, se non vincete tornate a casa a piedi!».

Su Dazn a Udine Ilaria Alesso intervista Sirigu e, sui playoff Mondiali con la Macedonia, prova ad aiutare l'Italia: «Ti farai dire qualcosa da Pandev?». Il portiere: «Già chiesto». Lei: «Che ha risposto?». L'azzurro: «Niente».

In All or nothing, Juventus, la serie Amazon sulla scorsa stagione dei bianconeri, Pirlo ridacchia con lo staff dopo la sua prima conferenza: «Com'è andata? Bene! Non mi sono nemmeno messo le dita nel naso».

Milan sconfitto e cugini a -1, Pellegatti infuriato a Qsvs: «Sono preoccupato ma non mi interessa nulla dell'Inter, nulla!».

Solo 4 punti per il Toro in trasferta, il bordocampista Dazn prima della sfida dell'Olimpico: «La squadra sente il peso in trasferta?». Juric: «No». Ma poi Mou vince 1-0.