Haaland, pranzo record da 500mila euro. Ma lui: "Ecco la verità"

''Ha pagato un conto da mezzo milione di euro poi non contento ha lasciato una mancia al ristorante da 30 mila euro'' . Erling Haaland, in vacanza con amici a Mykonos, si è concesso un pranzo senza limiti tra bottiglie di champagne Crystal Vintage e lussi di ogni genere.

A 21 anni è già considerato uno degli attaccanti più forti al mondo. Ambito dai grandi top club europei come Real Madrid e Bayern Monaco per le sue grandi doti realizzative, adesso sembra destinato a salire alla ribalta anche per le sue spese folli. Ebbene sì Haaland non bada a spese. Approfittando delle vacanze anticipate, visto che la Norvegia non è riuscita a qualificarsi per gli Europei 2020, l'attaccante del Borussia Dortmund sta tracorrendo le vacanze sull'isola di Mykonos. Durante il soggiorno nella perla del Mar Egeo, secondo quanto riporta il quotidiano sportivo greco Sportime, l'attaccante è riuscito a spendere 500mila euro per una cena durata circa 6 ore. In compagnia di alcuni amici, ha poi dimostrato di avere anche un grande cuore lasciando allo staff del ristorante una mancia di 30mila euro.

Chi segue il bomber norvegese sui social network non avrà potuto non ammirare la tappa delle sue vacanze a Mykonos tra feste in compagnia e camicie sgargianti. Proprio dal portale ellenico, Sportime, sono arrivati dettagli su una giornata particolarmente dispendiosa per Haaland e il suo gruppo di amici (a quanto pare si dice fosse presente sull'isola anche l'esterno del Manchester City Riyad Mahrez). Secondo quanto raccontato dal sito, al ristorante Nammos dell'isola, il norvegese avrebbe infatti speso in totale addirittura mezzo milione. Addirittura ben 500mila euro di conto totale per un pranzo di 5-6 ore, saldato interamente da Haaland, che con grande generosità ha deciso di regalare a tutti i commensali un'esperienza senza alcun dubbio indimenticabile.

Cibo senza limiti e soprattutto ben quattro bottiglie di champagne Cristal Vintage hanno fatto salire irrimediabilmente il conto, a cui il calciatore ha dovuto rispondere con un assegno molto consistente. Ma non è tutto, perché, l'ottima accoglienza riservata dal locale si è meritata anche un'incredibile mancia di ben 30mila euro per la grandissima felicità dello staff del ristorante. La notizia ha fatto ben presto il giro del mondo, fino ad arrivare alle orecchie dell'attaccante norvegese, che nel pomeriggio ha smentito con un tweet, condito con l'emoticon del clown: "Penso che abbiano dimenticato le portate principali... Fake news" . La classica smentita di sorta o c'è davvero da credergli? Chissà.

