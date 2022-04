Hanno giocato in 12: cosa rischia il Bayern Monaco

Un fatto insolito per una partita di calcio è avvenuto in Bundesliga, nella gara tra il Friburgo e i super campioni del Bayern Monaco che sul campo avrebbero vinto 4-1. Sì, avrebbero, perché è stato commesso un errore clamoroso dai bavaresi: anche se per pochi secondi, la formazione di mister Nagelsmann ha schierato 12 uomini in campo per un errore effettuato durante i cambi. Questa "svista" potrebbe ribaltare tutto e assegnare il 3-0 a tavolino ai padroni di casa.

Cosa è successo

Tutto è capitato intorno all'85esimo, a risultato ormai ampiamente acquisito e a soli cinque minuti dal fischio finale. L'arbitro Fritz, infatti, ad un certo punto si è reso conto che il Bayern aveva 12 giocatori in campo per un disguido durante i cambi. La violazione del regolamento è durata appena una ventina di secondi ma è stata naturalmente registrata dallo staff arbitrale. Niklas Sule è stato mandato in campo per sostituire Corentin Tolisso, costretto ad uscire per un infortunio dopo essere entrato in campo appena 20 minuti prima. Il difensore Sule, tuttavia, è entrato in campo prima che Kingsley Coman lasciasse il posto a Marcel Sabitzer: per questa ragione, il Bayern ha avuto ben 12 calciatori sul terreno di gioco. Sono stati giocati una manciata di secondi prima che il gioco venisse interrotto e il numero appropriato di calciatori ripristinato con Sabitzer ha aggiunto un quarto per gli ospiti prima del fischio finale.

"Ho informato l'arbitro"

È rarissimo, ma l'errore grossolano e macroscopico è stato dovuto alla contemporaneità dei cambi bavaresi e alla disattenzione generale, compresa quella del quarto uomo che non dovrebbe autorizzare la ripresa del gioco se le sostituzioni non vengono effettuate correttamente. " Niki Sule è entrato e ho notato che nessuno è andato fuori ", ha affermato nel dopo gara il difensore del Friburgo, Nico Schlotterbeck. " Poi la partita è ricominciata, prima ho contato i giocatori e poi ho informato l'arbitro. Se non l'avessi fatto, penso che non se ne sarebbe accorto ", aggiunge. Secondo l'allenatore del Bayern Nagelsmann, la colpa sarebbe di un pasticcio con i tabelloni elettronici dei cambi: non appena è stato notato l'errore, il Bayern si sarebbe mosso per rimediare. Infatti, al posto del numero 11 di Coman è stato segnalato il 29, numero che non appartiene a nessuno dei convocati del Bayern. " Era una situazione vaga. Coco (Tolisso, ndr) ha avuto problemi di stomaco ed è corso nello spogliatoio. Coman non sapeva di dover uscire anche lui ed è rimasto in campo per otto-nove secondi", ha affermato il mister a Goal.com.

Friburgo furioso