"Ho sbagliato, la mia espressione è stata infelice ", le scuse di Sconcerti su Haaland

Mario Sconcerti si è sconcertato per il clamore attorno alla sua dichiarazione su Erling Braut Haaland rilasciata durante una diretta radio: "Ha questa faccia un po’ da sindrome down, non normalissima". Queste sue gravi affermazioni hanno fatto velocemente il giro del web scatenando la rabbia e l'indignazione degli utenti. "Mi sono svegliato con il telefono pieno di messaggi contro. Quando ho capito perché, ho capito anche che avevo sbagliato" , l'arringa difensiva di Sconcerti.

La frase pronunciata è gravissima, ma sorprende ancor di più che a pronunciarla sia stato un giornalista intelligente e di lungo corso come Sconcerti: "Ho sbagliato involontariamente, perché stavo celebrando Haaland, ma l’espressione era infelice. Se tanta gente si è sentita offesa, è evidente che l’errore c’è" . La frase pronunciata, come detto, è stata certamente infelice e sbagliata ma sarebbe stato ancora più sbagliato non riprendere tale notizia da parte dei media per la gravità del contenuto.

Le scuse di Sconcerti

Eppure il giornalista Federico Nisi, conduttore della trasmissione radiofonica su TeleRadioStereo, aveva tentato di mettere una pezza sulle parole di Sconcerti correggendo in qualche modo il pensiero del giornalista toscano: "Volevi dire che sembra un po’ bamboccione, un po’ bambinone. Questo volevi dire…" . L'ex opinionista di Sky, però, ha voluto metterci la faccia per chiedere scusa delle sua uscita a vuoto e a di poco inopportuna: " Non era mia intenzione, mi spiace. È la conferma che anche quando hai tanti anni di parole alle spalle, non si finisce mai di trovare quelle giuste per dire quello che davvero si vuole".

Social impietosi

Gli utenti sui social network non l'hanno presa affatto bene e nonostante le scuse hanno attaccato lo stesso Sconcerti. Questo il messaggio di un utente che riassume il pensiero social nei confronti del giornalista toscano: