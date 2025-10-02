Hojlund-De Bruyne. La strigliata di Conte dà la scossa al Napoli

L'aria frizzante della Champions suggella la pace tra De Bruyne e Conte: in versione City, il fantasista tira fuori dal cassetto il pezzo forte del suo repertorio, gli assist, che Hojlund impacchetta e trasforma in gol. Primo tempo bruttino, ripresa divertente: magari non era l'obiettivo dichiarato ma per mezzora le due squadre hanno avuto come obiettivo comunque quello di annullarsi, gli azzurri con un pressing ordinato portato su ritmi non frenetici, attento nel guardarsi le spalle e compatto in difesa, portoghesi con l'abituale palleggio flemmatico, sempre in attesa della giusta verticalizzazione che l'avversario non ha concesso. La prima frazione è dunque scivolata via in maniera monotona fino al minuto 36' quando finalmente s'è aperto uno squarcio nella robusta linea difensiva biancoverde: merito dell'intuizione di De Bruyne e colpa del superficiale atteggiamento difensivo ospite che regala una ripartenza a campo aperto. Finalmente il Maradona può applaudire l'ex City, il belga conquista e protegge palla ai limiti della propria area inventandosi poi uno dei suoi spettacolari assist per Hojlund che chiude in gol e tutto solitario una fuga di trenta metri. Il gol, e non poteva essere diversamente, apre la partita, i portoghesi avanzano il baricentro, vanno poco in profondità e non creano mai problemi a Milinkovic Savic, confermato titolare in Europa, il Napoli ha invece più spazi e prova il contropiede-bis, c'è però il mezzo miracolo di Rui Silva sul sinistro di Politano.

Proprio il mancino però nel momento migliore e di maggior pressione offensiva dei suoi alla ricerca del raddoppio, rovina la serata commettendo un evidente fallo da rigore per il pareggio di Suarez: tutto da rifare e la cosa complica i piani di Conte perché la botta è difficile da assorbire e perché gli avversari ritrovano equilibrio e voglia di osare. Bisogna cambiare e, giocoforza, rischiare: Neres e Lang a martellare sulle due fasce proprio mentre Suarez si divora il raddoppio, De Bruyne invece è ispirato, lo è ancor di più un Hojlund ispiratissimo che riceve il secondo assist dal belga e fa doppietta. Tre punti che Milinkovic nel recupero protegge con una parata strepitosa su Hjulmand.

La gara è stata anticipata nel primo pomeriggio da scontri tra le due tifoserie: inseguimenti, lancio di sedie e contatti ravvicinati a colpi di cinghie ma nessun colpo di arma da fuoco è stato esploso: riguardo a un video diffuso sul web, la questura ha precisato che un agente

in borghese ha mostrato l'arma di servizio allo scopo di mettere in sicurezza i tifosi portoghesi, tra i quali erano presenti dei minori. Bilancio: un tifoso ospite ferito lievemente e due napoletani in stato di arresto.