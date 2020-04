Hyundai i10, la coreana nata dalla matita di un italiano

«Go Big è la nuova filosofia di i10. Non è necessario essere troppo grandi per risultare interessanti. Anche con una vettura compatta si può pensare in grande e fare la differenza». Andrea Crespi, direttore generale di Hyundai Italia, apre il sipario sulla nuova city-car coreana caratterizzata da un forte tocco italiano, quello della creatività del giovane designer Davide Varenna, che a 30 anni, dopo una laurea al Politecnico di Milano e un master in Germania, si può fregiare di essersi visto approvare dallo stato maggiore dell'azienda lo stile di uno dei modelli core della gamma.

Il progetto di Varenna, che lavora al Centro stile di Hyundai a Rüsselsheim, vicino a Francoforte, è stato preferito a quelli di un collega americano e di un coreano, che giocava di fatto in casa. «Ho vinto puntando su una vettura che raccogliesse la praticità dalla i10 precedente, a fronte di un ringiovanimento evidente. Insomma, un giusto bilanciamento. È uscito un modello più spiritoso. Ma lavoro anche su progetti in segmenti diversi da quello delle compatte», spiega il designer milanese.

Il direttore generale Crespi lo ascolta e dimostra nei confronti di Varenna stima e affetto. Il fatto che ad aver vinto la competizione internazionale tra designer sia stato un italiano, rappresenta un premio anche per il proficuo lavoro svolto in questi anni dalla filiale che ha la sede a Milano. «Questa i10 è per noi molto importante - afferma Crespi - ed è stato deciso di non proporla anche con motore elettrico. Per chi desidera una vettura elettrificata abbiamo altre soluzioni. In i10 abbiato tanto stile, spazio, dispositivi di sicurezza come la frenata di emergenza di serie e una sacco di tecnologia a bordo».

La presentazione (svoltasi prima dell'allarme pandemia, ndr) della nuova Hyundai i10 è avvenuta in Franciacorta, con prova di guida costeggiando il Lago d'Iseo e accompagnati per buona parte del percorso dalla vista dei rinomati vigneti che rappresentano un vero tesoro per questo territorio.

Motore a benzina 1.0 a tre cilindri e 67 cv, ordinabile con il cambio manuale o manuale automatizzato sempre a 5 marce. Di serie c'è il sistema «Idle Stop & Go» che contribuisce a limitare consumi ed emissioni. La versione d'ingresso è disponibile con ECO Pack, che include rapporti di cambiata rivisti, per un'efficienza e un'attenzione all'ambiente ancora maggiori: solo 97 grammi di CO2 per km. La nuova «piccola» di Hyundai sfoggia un design giovanile e dinamico, caratterizzato dal contrasto tra superfici morbide e linee affilate. Il carattere della vettura risalta ancor di più grazie alla minore altezza e alla carrozzeria più larga, mentre l'ampia calandra anteriore ne esprime la personalità sportiva. Dieci i colori a disposizione, oltre al tetto a contrasto, nero o rosso.

Gli interni sono proposti in tre diverse colorazioni a seconda della versione. L'abitabilità è stata migliorata grazie al passo maggiore. A beneficiarne è anche il bagagliaio. Non mancano i sistemi di connettività, le cui funzioni sono integrate nello schermo touchscreen da 8.

Resta valida l'offerta di lancio: nella versione Tech, con Multimedia System da 8 e Bluetooth, i10 è proposta, anche senza permuta o rottamazione, con quote mensili da 99 euro e un anticipo di 3.700 euro.