I 10 colpi di tacco indimenticabili: ecco perché hanno fatto la storia

Il calcio è fatto di diversi fondamentali ma uno di quelli che ha sempre fatto impazzire i tifosi e gli appassionati di questo fantastico sport è sicuramente il colpo di tacco che al pari della rovesciata è una delle acrobazie più apprezzate e difficili da mettere in atto da parte dei calciatori. Nella storia tanti giocatori si sono messi in luce con questo fondamentale e ilgiornale.it ha cercato di raggruppare i 10 più belli, o quantomeno, i più recenti che hanno fatto la storia. Quasi certamente qualcuno rimarrà fuori da questa classifica ma una scelta andava fatta. Di seguito non ci sarà una classifica ma i 10 migliori colpi di tacco in rigoroso ordine cronologico

Hernan Crespo Juventus-Parma 2-4 (stagione 1998-99)

Un giovane Hernan Crespo alla sua terza stagione con la maglia del Parma segna una fantastica tripletta in casa della Juventus. La prima di destro ad anticipare i difensori bianconeri, il secondo con un marchio di fabbrica, l’incornata di testa, il terzo con un meraviglioso colpo di tacco che lasciò a bocca aperta tutti i tifosi presenti al Delle Alpi. Quello del Valdanito resta uno dei più belli mai ammirati in Serie A.

Roberto Mancini Parma-Lazio 1-3 (stagione 1998-99)

Roberto Mancini, sul finire della carriera, era ancora capace di grandi giocate e di regalare grandi emozioni ai suoi tifosi. La sfida del Tardini contro il Parma rimase negli annali grazie allo strepitoso colpo di tacco siglato dal fuoriclasse ex Sampdoria e Bologna. Angolo di Mihajlovic e tacco volante senza guardare la porta da parte dell’attuale ct della nazionale italiana.

Gianfranco Zola Chelsea Norwich 2002-2003 (FA Cup)

Sei anni e mezzo per Magic Box, così fu soprannominato Gianfranco Zola dai tifosi del Chelsea, con 311 presenze e 80 reti al suo attivo. Nella sua ultima stagione l’ex attaccante di Parma, Cagliari e Napoli incantò i tifosi Blues con un gol di tacco contro il Norwich in Fa Cup che fu alla fine anche decisivo sulle sorti del risultato finale per la squadra londinese che staccò il pass per il turno successivo.

Amantino Mancini Roma-Lazio 1-0 (stagione 2007-2008)

Il gol di tacco è bello, come detto, ma lo è ancora di più se si riesce a farlo in un derby come quello di Roma ha un sapore ancora più dolce. Amantino Mancini se lo ricorda bene il suo gol di tacco nella stracittadini “casalinga” vinta proprio per 1-0 dalla Roma in virtù di un suo colpo di tacco volante su un calcio di punizione battuto da Cassano.

Zlatan Ibrahimovic Inter-Bologna (stagione 2008-2009) Psg-Bastia (2013-2014) e Italia-Svezia

Il gigante svedese nonostante la grande mole fisica ha sempre deliziato i suoi tifosi con gol e giocate davvero pazzesche. Nel 2008-2009 in Inter-Bologna regalò ai tifosi uno splendido colpo di tacco che sbloccò la partita vinta poi 2-1 dai nerazzurri. Cross di Adriano da sinistra e tacco volante dello svedese che realizzò uno dei gol più belli della sua carriera. Il 38enne di Malmo si è poi ripetuto nel 2014 con la maglia del Psg con un gol strepitoso contro il Bastia. Ovviamente Ibra ha segnato di tacco anche in nazionale e proprio contro l'Italia con una rete di tacco che eliminò di fatto gli azzurri.

CR7 Real-Valencia 2-2 (stagione 2013-2014)

Il Real Madrid è sotto di una rete in casa contro il Valencia e chi ci pensa a pareggiare i conti per i blancos se non lui: Cristiano Ronaldo. Cross dalla sinistra e acrobazia di tacco volante per il fuoriclasse di Funchal non nuovo a questi colpi di genio.

Jeremy Menez Parma-Milan 4-5 (stagione 2014-15)

Jeremy Menez è stato spesso sregolatezza che genio ma al Tardini di Parma nel 2014-2015 segnò forse il suo gol più bello della carriera con un grande colpo di tacco a siglare il gol del provvisorio 3-5 in favore del Milan che vinse poi quella partita per 4-5. L’ex Roma superò con un dribbling sulla linea di porta il portiere dei ducali e mentre sia l’estremo difensore che altri due difendenti stavano per ritornare ecco la beffa con un colpo di tacco geniale.

Olivier Giroud (Arsenal-Crystal Palace stagione 2016-2017)

L'attaccante tanto corteggiato da Inter e Lazio e oggi in forza al Chelsea, segna un gran gol quando vestiva la maglia dell'Arsenal e lo fa nel derby contro il Crystal Palace con un bel colpo dello scorpione che rimarrà negli annali della Premier League.

Fabio Quagliarella Sampdoria-Napoli 3-0 (2018-2019)

Fabio Quagliarella ha spesso cercato di evitare di giocare contro il suo grande amore: il Napoli. L’attaccante della Sampdoria, però, chiuse alla grande un’ottima partita dei blucerchiati contro gli azzurri: i ragazzi di Giampaolo vinsero per 3-0 contro il partenopei di Carlo Ancelotti. Il suo colpo di tacco a battere il portiere del Napoli è una delle sue tante perle da cineteca con i suoi tantissimi gol siglati al volo da centrocampo che rimarranno per sempre nella storia.

Luis Suarez Barcellona-Maiorca 5-2 (stagione 2018-2019)

Luis Suarez si è reso protagonista di un grandissimo gol di tacco nella sfida interna, vinta per 5-2 dai blaugrana, al termine di una grandissima azione corale da parte dei catalani che con pochi tocchi, tutti di prima, hanno mandato in porta il Pistolero che si è inventato letteralmente una rete da cineteca.

