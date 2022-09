"I campioni d'Italia sono ebrei": il coro vergognoso degli interisti contro il Milan

Il derby di Milano è stato vinto dal Milan di Stefano Pioli con le due tifoserie che sugli spalti hanno dato spettacolo con coreografie spettacolari e sfottò di ogni genere. Purtroppo, però, c'è da registrare un grave fatto avvenuto in curva nord dove alcuni sostenitori nerazzurri hanno intonato un coro deprecabile e che niente ha a che fare con il gioco del calcio e con lo sport in generale: "Campioni d'Italia ebrei".

Il video, divenuto subito virale sui social network, immortala un gruppo di ultras dell’Inter che poco prima della Stracittadina ha intonato questo coro ingirioso e vergognoso nei confronti dei campioni d'Italia in carica.

"I campioni dell'Italia sono ebrei". Altro caso di coro antisemita in #SerieA, al momento dell'ingresso delle due squadre di Milano in campo. Infatti, poco prima della partita tra @acmilan e @Inter, si sono udito cori antisemiti nei confronti dei tifosi rossoneri pic.twitter.com/fTnyjVSPWh — Storie Silenti (@StorieSilenti) September 4, 2022

Social bollenti

La Procura Federale sicuramente prenderà provvedimenti nei confronti degli autori di questo gesto e dell'Inter, con una multa presumibilmente, visto la responsabilità oggettiva. Sui social, nel frattempo, è montata la rabbia dei tifosi rossoneri per via di questo coro: "Non è la pirateria ad uccidere il calcio, ma l'ignoranza e il razzismo. Lo abbiamo già fatto con i cori su Maignan e altri giocatori in Serie A, lo abbiamo fatto anche oggi contro Napoli e i milanisti. Il cambiamento parte anche dalle singole denunce" , scrive un utente.

E ancora: "Riuscirà la @SerieA a fare finta di nulla anche questa volta? Che ci vuole per far chiudere una curva in questo Paese?", "Questi cori di m... sono orribili e fanno ridere solo ai ratti di fogna antimeridionalisti che popolano il nord. Spiegatemi il senso di un coro contro il Napoli durante il derby Milan-Inter. Quanto vorrei che riuscissero a identificarvi e proibissero l'accesso a qualsiasi stadio" . Non solo cori contro i rossoneri, però, visto che la curva nerazzurra ha preso di mira anche il Napoli: "Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta". La Procura Federale e la Lega Serie A certamente saranno chiamati a prendere una posizione in merito a questi incresciosi accadimenti: