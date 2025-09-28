I misteri buffi del calcio

L'Inter ha trovato il tesoro sull'isola, a Cagliari la squadra di Chivu ha recuperato gioco e gol (il primo in A di Pio Esposito), la vittoria fa classifica, 90 minuti non tutti agevoli ma punti importanti per riagganciare il gruppo in corsa. Il pareggio della Juventus con l'Atalanta rientra nel mistero buffo del calcio, non perché i bergamaschi abbiamo demeritato ma perché la squadra bianconera ha fatto di tutto per non vincere, con la complicità di Tudor: buona la prestazione del primo tempo ma il croato ha cambiato ancora l'11 iniziale per poi rivoluzionarlo, la sua audacia è supportata dalla fortuna. Il punto non risolve gli equivoci per entrambe le squadre, il centrocampo bianconero sembra aver recuperato un'ipotesi di Koopmeiners ma Thuram è in deficit di condizione come Cambiaso, l'attacco, a parte Yildiz, non ha peso e idee definite e definitive, la stanchezza di Bremer è altro interrogativo verso la delicata trasferta contro il Villarreal. Juric ha ridato disciplina e intelligenza all'Atalanta che non ha sprecato energie ma non ha un centravanti in linea con la propria recente storia, Lookman sarà indispensabile per risalire, la prestazione di Torino offre serenità in vista dell'impegno contro il Bruges, dopo l'esordio maligno di Parigi.

Identico risultato nel derby lombardo, il Como sarà anche bello ma, tolto Nico Paz, offre football prevedibile e in fase difensiva non ha efficacia, la Cremonese prosegue la sua favolosa marcia di imbattuta, Nicola conferma di essere l'allenatore ideale, forse il migliore, per questo tipo di avventura. Giornata di risultati forti, il derby di Madrid ha visto la manita dell'Atletico sul Real, in Premier sconfitta del Liverpool ed ennesima batosta del Manchester United, 13° in classifica.