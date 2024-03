I pm: chi compra il debito di Elliott diventa azionista del Milan

A chi giova? La domanda sorge spontanea, anche se al momento senza risposta, rispetto alla ipotesi di compravendita mascherata del Milan al fondo RedBird, mentre il club sarebbe invece rimasto sotto il controllo degli ex proprietari Elliott, formulata dalla procura di Milano che indaga per ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, cioè la Figc. E che con una serie di perquisizioni a Casa Milan, martedì ha scatenato una bufera sul club rossonero, estraneo all'inchiesta, mentre sono indagati - con altri due - l'ad Giorgio Furlani e l'ex ad Ivan Gazidis. L'inchiesta approfondirà l'aspetto della congruità del prezzo della vendita del Milan, cioè 1,2 miliardi.

Al momento però l'unica contestazione oggi riguarda, da un lato, le violazioni rispetto a una presunta opacità sulle comunicazioni. I pm Giovanni Polizzi e Giovanna Cavalleri sono convinti che siano stati occultati con mezzi fraudolenti fatti riguardanti i veri proprietari alla autorità di vigilanza Figc, come invece legge imporrebbe, viste le recenti sentenze della Cassazione che equiparano la federazione a un organismo di diritto pubblico. Anche se proprio questo punto potrebbe essere oggetto di contestazione della difesa che potrebbe far riferimento ad altre sentenze della Cassazione, che però vertono in senso diametralmente opposto.

I magistrati fanno poi un passo di lato segnalando nel decreto profili di reati sportivi (verranno a breve inviati gli atti alla procura di Chinè) rispetto al conflitto di interesse con il Lille. Il punto di partenza dell'indagine, che si basa sull'esposto dell'ex socio di minoranza BlueSkye, riguarda sempre il Vendor Loan contratto nel 2022 tra Elliott e RedBird: un finanziamento che il primo ha concesso al secondo per pagare parte della cifra pattuita, 560 milioni di euro, a un tasso del 7 per cento. Nel decreto viene citato un documento dal titolo Ac Milan Investor presentation, una presentazione destinata a investitori del mondo arabo - il fondo Pif - che sembrerebbe confermare che il Vendor Loan garantisca a Elliott una parte di proprietà del club. L'interpretazione dei pm è che eventuali acquirenti del debito di RedBird diventerebbero azionisti del club: questo significherebbe che chi detiene un credito (Elliott) è a tutti gli effetti azionista. Ma in quello stesso atto ritenuto una prova dai pm, si sottolinea esplicitamente che RedBird detiene il 99 per cento.

In attesa di nuovi sviluppi, ieri è arrivata anche la nota tranchant del fondo Usa che peraltro smentisce la discussione con investitori. RedBird è il proprietario di AC Milan e tale rimarrà.