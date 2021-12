"Muto...": la risposta velenosissima di Materazzi a Ibra

Zlatan Ibrahimovic in una lunga intervista al Corriere della Sera ha raccontato anche un episodio controverso con Marco Materazzi con cui ai tempi di Juventus e Milan ha fatto battaglia in tutti i sensi. I due sono stati anche compagni di squadra all'Inter ma nonostante questo con il suo passaggio in rossonero hanno continuato a punzecchiarsi e a "darsele di santa ragione" sul terreno di gioco.

"Con lui avevo un conto aperto da anni" (riferendosi all'intervento killer di Materazzi nei suoi confronti in uno Juventus-Inter giocato al Delle Alpi; ndr). "L'ho saldato in un derby. Quello entra a piedi levati, io salto, lo evito e lo colpisco con una gomitata a una tempia. Pippo Inzaghi commentò: 'Il più bel derby della mia vita. 1-0, gol di Ibra e Materazzi in ospedale'. Ovviamente scherzava" , il commento al veleno di Ibra.

La risposta di Matrix

Materazzi ha voluto rispondere a modo suo allo svedese con due post definiti "muti": uno con la Champions League vinta con l'Inter nel 2010 (con tanto di Triplete) e una con la coppa del mondo vinta nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi e con tanto di gol e rigore decisivo realizzato in finale.

"Post... MUTO!!!!".

Chissà se lo svedese replicherà al post di Marco Materazzi dato che i due negli anni hanno sempre dato vita ad aspre diatribe dialettiche. "Lo ringrazio perché senza di lui il Triplete non sarebbe mai stato possibile", questo quanto affermato da Matrix qualche mese fa con una story al veleno nei confronti del fuoriclasse di Malmo. Nel video l'ex difensore dell'Inter si mette a fare due-tre palleggi facendo poi finire il rotolo di carta igienica all'interno della coppa con una didascalia al veleno nei confronti di Ibra: "Zlatan, vediamo se ci riesci... se vuoi la coppa te la presto".