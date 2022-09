Icardi al Galatasaray: ecco tutte le condizioni richieste (e ottenute) da Wanda Nara

Mauro Icardi ha detto sì al Galatasaray: si è conclusa con un lieto fine la telenovela di mercato che ha visto protagonista l'ex attaccante dell'Inter.

Dopo tutto a Parigi avrebbe visto il campo solo dalla tribuna. Il tecnico Galtier aveva già comunicato a Icardi che non rientrava nei suoi piani e che le opportunità sarebbero state nulle. Anche l'input della società era arrivato chiaro e forte: liberarsi di quei giocatori considerati un orpello inutile e costoso tra cui anche Maurito, obbligato a quel punto a trovare subito una nuova sistemazione per rimettersi in gioco.

Dopo un pressing di varie settimane è arrivata la fumata bianca con il Galatasaray. Prestito con diritto di riscatto per un anno e opzione fissata a 25 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo il centravanti argentino. Tutto però con una condizione precisa: che il ricco club parigino si accollasse il pagamento del 60% dell'ingaggio. Emergono inoltre alcune indiscrezioni riguardo alle condizioni contrattuali avanzate e ottenute da Wanda Nara.

Secondo quanto riferito dalla giornalista Pia Shaw nel programma argentino Lam, la moglie manager avrebbe preteso delle garanzie precise per trasferirsi a Instanbul. A cominciare dall'alloggio in un Paese completamente nuovo: fino a dicembre marito e moglie vivranno in un albergo poi il club turco gli troverà una villa lussuosa dove non mancherà uno chef personale, nella quale si trasferirà anche il resto della famiglia. Gli affetti più cari godranno di una protezione speciale garantita dalla sicurezza privata.

Inoltre un autista sarà sempre a disposizione del calciatore e della famiglia per i loro spostamenti. Un insegnante di turco permetterà ai figli della coppia di apprendere quanto prima la lingua e integrarsi al meglio nella nuova realtà. Infine, tra le note a margine, c'è un'altra voce altrettanto importante: beneficiare di voli aerei illimitati, verso qualsiasi destinazione. L'assenza di una sola di queste clausole avrebbero fatto saltare la trattativa.

Facile immaginare che nella scelta della destinazione ci fosse anche lo zampino di Wanda. In una recente intervista la bella argentina non ha nascosto di apprezzare molto la Turchia: "È un posto che amo. Sono stata in vacanza lì circa 6-7 volte, da sola e con i miei figli, è una meta che mi piace". Intanto, arrivato a Instanbul, Maurito ha ricevuto un'accoglienza trionfale, di quelle riservata solo ai grandi campioni. Adesso finalmente potrà tornare ad essere protagonista in campo, in attesa che il suo contratto faraonico col Psg scada il 30 giugno 2024.

