Icardi, pioggia di insulti sui social: "C... esulti che hai toccato un pallone?"

Il Psg di Thomas Tuchel ha beffato la sfortunata Atalanta di Gian Piero Gasperini proprio nei minuti finali del quarto di finale di Champions League. Le reti di Marquinhos e Choupo-Moting hanno ribaltato la rete del vantaggio atalantino siglato da Pasalic spingendo così in semifinale i parigini. Diversi calciatori della squadra campione di Francia si sono espressi su altissimi livelli mentre uno su tuttu si è distinto per una prova davvero incolore: l'ex capitano dell'Inter Mauro Icardi.

Tuchel ha scelto lui dal primo minuto come punta centrale con Sarabia e Neymar ai suoi lati. Il 27enne di Rosario, però, è parso molle, avulso dalla manovra e poco cattivo in area di rigore. Un solo pallone toccato in 80 minuti disputati con il suo sostituto Choupo Moting che nel giro di 13 minuti è riuscito a fare più di lui in quasi una partita intera siglando la rete della vittoria che ha così qualificato il Psg.

Insulti social

Come spesso gli capita, ormai da oltre un anno a questa parte, Mauro Icardi è stato sommerso di insulti sui social da parte dei suoi ex tifosi dell'Inter che si sono scatenati nei commenti: "Come non sentirne la mancanza", "Meno male che l'hanno riscattato", il commento di un altro utente, "A quelli che si sorprendono di Icardi. Lui é questo. Tecnicamente limitato. ZERO supporto alla squadra. Segna solo in area ma il compagno deve fare il 99% del lavoro. All'Inter non aveva una squadra all'altezza? Era lui il primo a non esserlo", alcuni dei commenti nemmeno troppo cattivi nei confronti dell'ex capitano sia su Twitter che su Instagram:

"Quanto sono felice di non avere più #icardi e il suo circo. Per il circo è chiaro il perchè, per il giocatore perchè un buco nero che impedisce a tutti gli altri di crescere e alla squadra di svilupparsi", "Sembra un palo della luce", "Icardi più inutile di Verratti in tribuna", sono solo alcuni delle migliaia di commenti di scherno nei confronti dell'ex capitano dell'Inter che ha disputato una partita davvero anonima contro l'Atalanta di Gasperini che non è però riuscita a passare il turno.

Wanda sotto attacco

Anche la moglie e procuratrice di Mauro Icardi, la tanto criticata Wanda Nara, ha festeggiato sui social con un cinguettio semplice ma eloquente: "Semifinalisti". Questo tweet della 33enne argentina ha scatenato ancora di più i tifosi dell'Inter che le hanno riservato insulti di ogni genere per lei e per il marito "Uomo ridicolo, calciatore imbarazzante", "Complimenti a tuo marito. Grandissima prestazione. Ah no aspe, ha segnato proprio il suo sostituto", "C... esulti che tuo marito non ha nemmeno toccato una palla".

La spocchia del Psg

Il Psg ha mostrato un po' di spocchia al termine del match con Neymar che intervistato da Canal+ ha sì fatto i complimenti all'Atalanta mostandosi però irriverente: "L’Atalanta mi ha stupito, è la vera sorpresa della competizione. Sono molto aggressivi e meritano i complimenti. Ma non è mai esistita alcuna possibilità che succedesse quella cosa in particolare, ovvero che ci eliminassero".

Anche il Psg ha voluto prendere in giro simpaticamente l'Atalanta e il suo capitano El Papu Gomez famoso anche per la "sua danza" la Papu Dance. "Baila come il Choupo", il cinguettio del club francese in riferimento al Choupo-Moting attaccante camerenese che ha segnato il gol del 2-1 che ha qualificato la squadra di Tuchel.

BAILA COMO EL CHOUPO pic.twitter.com/isC8q9LaZk — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) August 12, 2020

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?