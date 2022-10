"Sono gay...". Coming out (o provocazione) di Iker Casillas?

"Spero che mi rispettiate: sono gay". Il messaggio a sorpresa è firmato da Iker Casillas, campione del mondo nel 2010 e campione d'Europa nel 2008 e nel 2012 con la Spagna. L’ex portiere e capitano del Real Madrid, squadra con cui ha vinto tutto ciò che era possibile vincere e di cui è stato a lungo una bandiera, ha deciso di fare coming out con un cinguettio su Twitter, augurando poi a tutti i suoi follower una buona domenica.

L'ex numero uno delle Furie Rosse era noto alle cronache del gossip per la sua storia d’amore con la bella giornalista sportiva Sara Carbonero, da cui ha avuto due figli prima di separarsi nel marzo 2021. Iconica la scena del bacio tra i due nel corso di un’intervista, durante i Mondiali in Sudafrica del 2010.

Ma le rivelazioni non finiscono qui. Nella valanga di risposte al messaggio sul social network del giocatore di calcio ce n'è uno in particolare balzato agli occhi: quello di Carles Puyol. L’ex difensore del Barcellona, anche lui pilastro di quella Nazionale che ha fatto la storia del calcio, ha aggiunto una confessione ancora più intima a quella di Casillas: "Es el momento de contar lo nuestro, Iker" . Tradotto: "È il momento di raccontare la nostra storia, Iker". Il tutto corredato da un cuore e da un’emoticon con un bacio.

Stop ai pettegolezzi?

In attesa di verifiche, ancora non è chiaro se si tratti di una provocazione, visto che nelle ultime settimane gli sono state attribuite numerose storie. In particolare si erano susseguite le voci su una presunta storia d'amore di Casillas con l'attrice e modella spagnola Alejandra Onieva, oppure se abbia sentito la necessità di fare coming out. Non a caso il tweet è stato dopo poco cancellato.

L'ipotesi che si avvicinerebbe di più alla realtà dei fatti ed è quella che ha preso piede in Spagna come versione ufficiale dell'episodio però è un'altra: ovvero che l'ex portiere del Real Madrid e della Spagna abbia pubblicato quel messaggio perché stufo del pressing del gossip e dei paparazzi a caccia dello scoop.

