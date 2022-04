"Imagine" risuona all'Allianz Stadium: brividi prima di Juventus-Inter

Da oltre un mese il mondo è caduto nel suo periodo più oscuro dopo la Seconda guerra mondiale. L'invasione russa in Ucraina ha aperto scenari inimmaginabili fino a poche settimane fa e ora l'Europa vive sul ciglio di un burrone, con la paura e l'orrore negli occhi. Le immagini che arrivano dall'Ucraina sono terrificanti, riportano alla mente tragedie che il mondo non pensava di poter rivivere. Davanti ai video e alle foto che arrivano quasi in presa diretta dall'Ucraina, s'alza costantemente la condanna alla guerra e alle atrocità. Ognuno nel suo piccolo chiede la pace e anche la Serie A, nella sua partita forse più rappresentativa e importante, ha fatto sentire forte la propria voce.

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Juventus-Inter dal prato dell'Allianz Stadium è stato lanciato un messaggio di pace per la guerra in Ucraina. Davanti a migliaia di persone sono risuonate le note della canzone che più di tutte, da quando è stata pubblicata, incarna i valori della pace. Image di John Lennon è l'inno all'amore universale tra popoli, le sue note vibrano nell'anima e le sue parole toccano corde profonde del cuore che non lasciano indifferenti. L'esecuzione del brano è stata affidata all'artista italo-brasiliana Gaia e alla cantante ucraina Kateryna Pavlenko, leader del gruppo Go_A. Le loro voci hanno avvolto i presenti sugli spalti, mentre i calciatori bianconeri e nerazzurri e i tre arbitri si sono abbracciati sul campo da gioco.