Immobile-Insigne e la strana esultanza: "Ecco chi ci ha detto di farla"

L'Italia di Roberto Mancini è stata praticamente perfetta all'esordio degli Europei contro la Turchia di Senol Gunes, spazzata via con un perentorio 3-0. Tutti gli azzurri hanno disputato un'ottima partita con Spinazzola e il tridente offensivo formato da Berardi, Insigne e Immobile che meritano sicuramente una menzione particolare per quanto fatto vedere in campo.

La strana esultanza

Immobile ha realizzato il gol del 2-0 e ha esultato dicendo qualcosa davanti alla telecamera. Al termine del match l'attaccante della Lazio ha spiegato: "L'esultanza? Ci è arrivato un messaggio da Lino Banfi che ci chiedeva di gridare porca pu... (grande marchio di fabbrica dell'attore e comico italiano; ndr) e sia io sia Insigne l'abbiamo fatto" , questo il commento del 31enne campano.

Ciro Immobile



L'ex giocatore della Juventus ha poi dedicato il gol a chi ha sofferto per il coronavirus: "Abbiamo fatto il nostro dovere, dovevamo partire benissimo e lo abbiamo fatto Vincere 3-0 davanti ai tifosi e vederli felici è stato bellissimo, la dedichiamo a tutta la gente che ha sofferto e continua a soffrire per questo maledetto virus. Dedico il gol ai miei figli, alla mia famiglia e ai miei genitori".

Insigne conferma

Lorenzo Insigne ha invece segnato il gol del 3-0 finale che ha di fatto chiuso il match dell'Olimpico. Anche il giocatore del Napoli ha esultato come Immobile confermato come sia stato Lino Banfi a richiederlo. Il 30enne azzurro ha poi parlato del match: "E' stato tutto molto emozionante, era la prima in casa e con i nostri tifosi. Siamo partiti un po' così, poi ci siamo sbloccati e siamo riusciti a fare tre gol. La forza dell'Italia? E' il gruppo, il mister ha creato un gruppo meraviglioso".

Anche Leonardo Bonucci, uno dei leader della nazionale, ha voluto commentare la vittoria dell'Italia: "In questi casi c'è sempre emozione, ma mi immaginavo questo esordio. Ci deve essere entusiasmo ora, ma serve anche grande umiltà. Dobbiamo essere consapevoli che con quello messo in campo stasera ce la possiamo giocare con tutti. Con la gente attorno è tutto un altro sport, ti aiuta molto col cuore".

