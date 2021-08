Ciclismo d'oro: è record del mondo

Il quartetto azzurro del ciclismo su pista (Ganna, Lamon, Milan e Consonni) conquista la medaglia d'oro nell'inseguimento a squadre, battendo in finale la Danimarca alle Olimpiadi di Tokyo.

L'Italia non si ferma più e con un'altra fantastica impresa si aggiudica il sesto oro, il quarto in soli tre giorni a Tokyo 2020. Stavolta è il quartetto del ciclismo su pista formato da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Simone Consonni ad arricchire il medagliere azzurro con il metallo più prezioso. L'impresa è di quelle leggendarie con la medaglia numero 30 di questa spedizione e un altro straordinario oro con record del mondo di 3'42"032, quasi due decimi meglio dei danesi, che non possono nulla soprattutto davanti a un Filippo Ganna spaziale nell’ultimo chilometro.

Il successo arriva dopo la giornata storica di ieri quando nella semifinale con la Nuova Zelanda gli azzurri avevano stabilito il precedente record del mondo con il tempo di 3'42''207. Grande protagonista il pistard verbano Ganna, che negli ultimi mille metri, prende la testa della sua squadra e trascina la locomotiva azzurra al successo, sconfiggendo di 90 millesimi gli All Blacks. Il quartetto italiano supera la Danimarca, arrivata in finale dopo una controversia senza precedenti. I giudici di gara hanno impiegato oltre un'ora per comunicare l'avversario dell'Italia nella finale per l'oro. A causa dello scontro tra Frederik Madsen e l'inglese Oliver Wood, che aveva reso necessaria l'interruzione della gara.

La gara

Al velodromo di Izu, prefettura di Shizuoka, gli Azzurri hanno fatto la storia. Una prestazione spaziale, con i quattro chilometri di gara chiusi in 3’42”032 (primato mondiale aggiornato) e soprattutto una rimonta incredibile quando, nell’ultimo chilometro, Ganna prende in mano le redini della squadra azzurra, recuperando praticamente da solo ben nove decimi di svantaggio al quartetto composto da Lasse Hansen, Frederik Madsen, Niklas Larsen, Rasmus Pedersen, penalizzato dallo sgancio di quest’ultimo un po’ prima del terzo chilometro.

Era da 61 anni (quando, alle Olimpiadi di Roma 1960, Marino Vigna, Luigi Arienti, Franco Testa e Mario Vallotto conquistarono l'oro olimpico) che l’Inno di Mameli non accompagnava un podio dell’inseguimento a squadre su pista. Dopo la gioia di Elia Viviani a Rio 2016, il ciclismo italiano fa ancora la storia ai Giochi Olimpici.

Una rimonta epica compiuta da quattro fenomeni: IMPRESSIONANTI GANNA, LAMON, CONSONNI E MILAN! È OROOOOOO!#CyclingTrack | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 4, 2021

