Incubo Inter: il Sassuolo vince 2-0. Nerazzurri in crisi di risultati

Prosegue il mese nero, nerissimo per l'Inter di Simone Inzaghi che dopo aver perso il derby, pareggiato contro il Napoli e dopo essere caduti anche in Champions League contro il Liverpool, i nerazzurri perdono ancora per 2-0 in casa contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. I neroverdi hanno inflitto una sconfitta pesantissima alla Beneamata che è stata tramortita con un uno-due incredibile da parte degli ospiti. Raspadori prima e Scamacca poi hanno ammutolito San Siro anche se ci sarà molto da discutere visto che il primo gol del Sassuolo è forse viziato da un fallo in avvio di azione di Berardi su Calhanoglu con Handanovic che si è fatto poi sorprendere da un tiro non irresistibile da parte di Raspadori. Il secondo gol del Sassuolo è invece tutto merito del centravanti Scamacca ma anche demerito della linea difensiva nerazzurra che con Perisic e Dimarco ha sbagliato i tempi di gioco.

Nel primo tempo il Sassuolo ha collezionato tre tiri in porta, con due gol e una traversa colpita dalla bestia nera dell'Inter Domenico Berardi. Dall'altra parte, invece, un Consigli strepitoso non ha mai permesso ai padroni di casa di rientrare in partita con due grandi interventi su Skriniar e Gagliardini. Nella ripresa l'Inter è scesa in campo più convinta, sbilanciata in avanti con l'ingresso di Dzeko per un centrocampista ma Consigli in tre circostanze più i troppi errori sottoporta degli attaccanti nerazzurri hanno fatto il resto con il Sassuolo pericolosissimo in altre circostanze in campo aperto con la squadra di Inzaghi sbilanciata in avanti per cercare di rientrare in partita.

Il gol della bandiera siglato da de Vrij al minuto 93' è stato poi annullato dall'arbitro Forneau dopo aver rivisto l'azione al Var per fallo di mano di Dimarco in avvio di azione. Con questa sconfitta l'Inter resta ferma a quota 54 punti a meno due dal Milan e con una partita ancora da recuperare. Domani, però, i nerazzurri potrebbero anche finire al terzo posto se il Napoli vincerà la sua partita contro il Cagliari. Ora l'Inter non potrà più sbagliare e già da venerdì bisognerà tornare a fare sul serio in casa del Genoa per non buttare tutto ciò che di buono è stato costruito tra novembre e fine gennaio.

Il tabellino

Inter: Handanovic, Skriniar, de Vrij, Dimarco, Darmian, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Perisic, Lautaro Martinez, Sanchez

Sassuolo:Consigli, Muldur, Ayhan, Chiriches, Kyriakoupoulos, Frattesi, Lopez, Berardi, Traoré, Raspadori, Scamacca.

Reti: 5' Raspadori (S), 26' Scamacca (S)